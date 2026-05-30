Fiesta del Cosmos 2026: Cerro Calán abrirá sus puertas gratis con foco en naves espaciales y misiones robóticas

El cerro Calán se prepara para albergar una de las mayores citas de divulgación científica en el territorio nacional. El Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile abrirá de forma gratuita las dependencias del histórico Observatorio Astronómico Nacional para dar vida a una nueva versión de la Fiesta del Cosmos 2026, evento enmarcado en las celebraciones oficiales del Día del Patrimonio. La jornada se desarrollará este domingo 31 de mayo, entre las 10:00 y las 16:30 horas, bajo una modalidad que no requiere inscripción previa y orientada a un público netamente familiar.

La propuesta de este año concentrará sus contenidos en la tecnología contemporánea y la historia de la conquista espacial. La parrilla programática contempla decenas de charlas aptas para todo público distribuidas en tres escenarios simultáneos, las cuales abordarán hitos como la Misión Apolo, el descenso de la sonda Rosetta sobre un cometa, los tránsitos de la sonda Parker junto al Sol y las ambiciones de los vehículos robóticos en Marte.

De igual manera, las exposiciones a cargo de científicos chilenos repasarán los desarrollos aeroespaciales de firmas privadas como SpaceX y las proyecciones del Proyecto Artemisa.

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Junto con el bloque de conferencias, el complejo fundado en 1852 albergará una gran feria científica interactiva que contará con la participación de los consorcios astronómicos internacionales más importantes que operan en el norte de Chile. Los visitantes podrán interactuar directamente con investigadores y especialistas de los siguientes organismos:

El consorcio de ALMA , reconocido actualmente como el radiotelescopio más grande del planeta.

Las delegaciones de ESO , entidad que administra el Very Large Telescope (VLT) y que expone el avance del Telescopio Extremadamente Grande (ELT), coloso que se transformará en el ojo óptico más grande del mundo.

Los representantes de AURA , responsables de la operación de los instrumentos de Cerro Tololo, Gemini Sur y el futuro observatorio Vera Rubin.

Los equipos del Telescopio Magallanes Gigante y la Carnegie Institution for Science, quienes detallarán los desafíos del coloso en construcción en el Observatorio Las Campanas.

El evento sumará el despliegue de muestras lúdicas de cohetería a cargo de agrupaciones de la Universidad de Chile, sumado a la participación de planetarios móviles, museos interactivos, municipalidades locales y tiendas de artículos especializados.

La organización precisó que la cita se encuentra sujeta a las condiciones meteorológicas de la cuenca de Santiago, por lo que en caso de registrarse precipitaciones la jornada cultural quedará automáticamente suspendida.

Debido a la alta convocatoria que registra el recinto de calle Camino el Observatorio 1515 en la comuna de Las Condes, la dirección del centro astronómico informó que no se habilitarán estacionamientos vehiculares privados dentro del predio. Por tal motivo, los equipos coordinadores instaron a la comunidad a programar sus traslados utilizando la red de transporte público urbano, servicios de aplicaciones de movilidad o mediante caminatas por los senderos peatonales del cerro.

Las consultas sobre el itinerario de charlas y stands interactivos se mantendrán disponibles a través de los canales informativos de la casa de estudios.