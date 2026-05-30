"La Chirichota" confirma su regreso a Chile con dos exclusivas funciones en Santiago

El aplaudido grupo de sátira musical La Chirichota alista su retorno a los escenarios nacionales. Luego de consolidar un exitoso despliegue internacional, el sexteto artístico ratificó que se presentará en Santiago de Chile los días 14 y 15 de agosto de 2026 en las dependencias del Teatro Estudio 13.

El ensamble de origen canario pisa la capital precedido por un registro de taquilla que incluye funciones totalmente agotadas en plazas de alta exigencia como Colombia, Miami, Puerto Rico y Ciudad de México, sumado a una prestigiosa nominación a los Premios Max de las Artes Escénicas.

La propuesta conceptual de la banda destaca por una audaz hibridación de formatos, donde convergen la música selecta, el chiste agudo y la crítica de la actualidad internacional. Aunque el proyecto nació originalmente en el año 2020 en Gran Canaria orientado a los circuitos de carnavales locales, la viralización en plataformas digitales y redes sociales transformó la puesta en escena en un fenómeno de alcance global.

Los músicos Víctor Lemes, Juan Dávila, Daniel Rodríguez, Abraham Santacruz, Daniel Quevedo e Isaac Dos Santos debutaron formalmente con este formato en 2023 en el Teatro Guiniguada de Las Palmas, gatillando un interés masivo que los obligó a expandir sus fronteras de distribución.

Compositores del siglo XVIII analizan la cultura contemporánea

La premisa de la obra sumerge al espectador en un ejercicio anacrónico brillante. Eminencias de la música clásica universal del siglo XVIII —tales como Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi y Ludwig van Beethoven— resucitan en la época contemporánea para examinar y cuestionar, mediante el desparpajo y la ironía, las dinámicas de consumo y las tendencias artísticas del siglo XXI.

Esta ingeniosa base teatral se traduce en una experiencia coral en vivo adosada con composiciones literarias cargadas de sarcasmo social.

A lo largo del montaje, piezas doctas inmortales como Las Cuatro Estaciones sufren mutaciones en sus partitura para entrelazarse con hits actuales de la industria pop. El objetivo de este choque sonoro es inducir la reflexión colectiva sobre problemáticas modernas como la dependencia patológica a las plataformas de internet, la pérdida de densidad en las Bellas Artes y la construcción de los discursos de las élites.

Los creadores defienden que la dramaturgia colectiva opera como una lupa irreverente, permitiendo que un proyecto concebido inicialmente para pequeños locales nocturnos dialogue fluidamente con audiencias de diversas latitudes culturales.

La nueva residencia en Santiago surge como respuesta a la alta demanda insatisfecha que dejó el debut de la banda en el país, oportunidad donde cientos de fanáticos locales no consiguieron localidades. Respecto al detalle operativo para asistir a las presentaciones de agosto, el proceso de venta de entradas general ya se encuentra habilitado a través del sistema digital de Ticketpro.cl.

Asimismo, las citas teatrales se llevarán a cabo en el anfiteatro de Teatro Estudio 13, recinto cultural ubicado en calle Inés Matte Urrejola #0848, en la comuna de Providencia, y ambas funciones comenzarán de forma puntual a partir de las 20:00 horas.