Los Locos Años 20: Quinta Normal cerrará el Fin de Semana de los Patrimonios con gran fiesta de época

Una verdadera máquina del tiempo se tomará los rincones de la zona poniente de Santiago. Tras el rotundo éxito de su primera edición, la Municipalidad de Quinta Normal confirmó el retorno de la gran Fiesta de Los Locos Años 20 en las dependencias de la emblemática Casona Dubois. La instancia, diseñada como el broche de oro para el cierre del Fin de Semana de los Patrimonios, se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas de este domingo 31 de mayo. La iniciativa forma parte de una política sostenida de rescate del patrimonio histórico y cultural impulsada por la administración local en este 2026.

La parrilla programática para la jornada dominical contempla un despliegue de música tradicional, chinchineros y bailes de charleston, sumado a diversas sorpresas interactivas. Desde la organización comunal extendieron una invitación abierta y gratuita a todo el público, instando de forma lúdica a los asistentes a acudir caracterizados con vestimentas de la época para sumarse por completo a esta experiencia estética y atemporal en los jardines del recinto.

El misterio resuelto: Los recorridos nocturnos y el retorno de la gárgola

El principal hito patrimonial de este ciclo estará marcado por un hito arqueológico urbano de alta carga simbólica. Tras permanecer perdida durante varias décadas, la histórica “Gárgola” de la Casona Dubois regresará oficialmente a su fisonomía original. La pieza arquitectónica será presentada formalmente al público durante los seis tradicionales recorridos nocturnos guiados, un panorama que ha despertado alta expectación entre los investigadores de mitos urbanos y los residentes de la comuna.

El Centro Cultural Casona Dubois, emplazado en calle Ayuntamiento 1650, programó estas expediciones nocturnas bajo un estricto orden de inscripción a través de la plataforma digital municipal. En cuanto al cronograma general de hitos barriales, los bloques de recorridos nocturnos por la misteriosa mansión patrimonial se iniciaron el viernes 29 de mayo, desarrollándose en un horario continuo de 19:00 a 21:30 horas.

Posteriormente, durante la mañana del sábado 30 de mayo, el deporte se tomó la agenda con la corrida “Patrimonio en Movimiento”, la cual congregó a las familias desde las 09:30 hasta las 14:00 horas en los senderos del Parque de la Familia. En la misma jornada sabatina, entre las 15:30 y las 17:00 horas, las delegaciones vecinales y turistas se trasladaron hasta la monumental Basílica de Lourdes para participar de los guiados arquitectónicos dentro del templo eclesiástico. Finalmente, la alcaldía de Quinta Normal reforzó que todas las actividades del circuito son de carácter gratuito, buscando democratizar el acceso a los monumentos y consolidar la identidad local de los barrios históricos de la capital.

La alcaldía de Quinta Normal reforzó que todas las actividades del circuito son de carácter gratuito, buscando democratizar el acceso a los monumentos y consolidar la identidad local de los barrios históricos de la capital.