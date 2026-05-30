“No aceptaremos retrocesos”: dirigentes universitarios adelantan movilización nacional contra proyectos del Gobierno

Dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile, la Universidad de Talca, la Universidad Diego Portales y la Universidad Mayor cuestionaron los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast y confirmaron movilizaciones para el próximo 3 de junio.

El llamado surgió tras semanas marcadas por la discusión de la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo y del proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativas que hoy concentran buena parte de las críticas de las federaciones universitarias.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Laura Mlynarz, aseguró que el Ejecutivo “no se demoró nada en demostrar que gobierna para el 1% más rico del país”.

La dirigenta sostuvo que el Gobierno llegó prometiendo resolver urgencias como seguridad, salud y educación, pero que en sus primeros meses terminó instalando otra discusión.

“Al parecer la urgencia de este gobierno no era conducir esas problemáticas, sino capitalizar toda la recaudación del fisco y dejarla en los bolsillos del 1% más rico del país”, afirmó.

Mlynarz apuntó directamente contra la megarreforma que hoy se discute en el Congreso Nacional. Según señaló, el proyecto “claramente no se hace cargo de las situaciones vividas con los incendios en el sur del país, sino que más bien desmantela al Estado”.

En paralelo, una de las mayores preocupaciones del movimiento estudiantil está puesta en el proyecto de Escuelas Protegidas, que permitiría a establecimientos educacionales incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias de estudiantes. La iniciativa también establece que, en algunos casos, se pueda pedir la presencia de Carabineros o la Policía de Investigaciones para efectuar registros dentro de los establecimientos.

“Estamos todos de acuerdo con que hay que discutir la violencia en las aulas, pero esta propuesta es simplemente un retroceso”, sostuvo la presidenta de la FECh.

“Nos preguntamos si realmente quiere hacerse cargo de la violencia en los establecimientos o si quiere restringir y disminuir las movilizaciones estudiantiles”, agregó.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca (FEUTAL), Bruno Díaz, describió el inicio del Gobierno con tres palabras: “Miedo, recortes y retrocesos sociales”.

El dirigente aseguró que en las primeras semanas de administración comenzaron a aparecer señales que generaron preocupación dentro del mundo universitario. “Límites a la gratuidad, recortes a la BAES y criminalización del movimiento estudiantil. Esa es la bienvenida que le da este gobierno al futuro del país”, señaló.

Díaz también cuestionó la megarreforma impulsada por La Moneda. A su juicio, la rebaja del impuesto de primera categoría y la invariabilidad tributaria benefician principalmente a los sectores de mayores ingresos. “La apretada del cinturón la terminamos pagando casi todos nosotros”, cuestionó.

El dirigente mencionó además el caso del programa Semilla de la Universidad Católica del Maule, iniciativa orientada al desarrollo de talentos escolares que perdió financiamiento estatal. “Este año lo pagará la universidad, pero después no sabemos qué va a pasar. Todo indica que el proyecto está llegando a su fin”, sostuvo.

Díaz recordó las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 al abordar la convocatoria del próximo 3 de junio: “Hoy nos convoca la misma misión intergeneracional: defender los derechos adquiridos y no aceptar retrocesos”.

Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (FEDEP) su presidenta, Sofía Ávila, puntualizó que existe preocupación por el impacto de los recortes en estudiantes que dependen de beneficios estatales para mantenerse en la educación superior.

“Cuando se anuncian disminuciones presupuestarias o restricciones de estos apoyos, aumenta la precarización de las condiciones de estudio”, manifestó.

La dirigenta aseguró que en estos primeros meses el Gobierno instaló “una agenda marcada por los recortes y el debilitamiento de los derechos sociales”.

En ese sentido, cuestionó el tono que, según dijo, comenzó a instalarse desde La Moneda frente a las movilizaciones sociales. “Se ha instalado un discurso que criminaliza la movilización social y limita los espacios de organización”, detalló.

Por su parte el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, Diego Torres, aseguró que el balance de los primeros meses de Gobierno “es muy negativo”. “Creemos que es un gobierno que está velando por los intereses y beneficios de una clase económica que ya tiene el poder”, sostuvo.

Torres afirmó que tanto la megarreforma como el proyecto de Escuelas Protegidas representan “profundos retrocesos para la clase trabajadora y para los estudiantes”. Sobre esta última iniciativa, el dirigente aseguró que existe preocupación porque parte de sus medidas puedan terminar ampliándose hacia universidades.

El presidente de la federación de la Universidad Mayor sostuvo además que la movilización del 3 de junio busca marcar una señal política frente al avance de estas iniciativas en el Congreso.

“Decidimos fijar un rechazo potente a través de la manifestación, como históricamente lo ha hecho el movimiento estudiantil (…). Desde la Confech decimos que la educación debe ser un derecho asegurado por el Estado y lo que este Gobierno propone es todo lo contrario”, concluyó Torres.

En Talca, la convocatoria será en la Plaza de Armas de la ciudad. Mientras que en Santiago, la movilización se desarrollará en la Alameda.