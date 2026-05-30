Raúl Leiva (PS) y las expectativas de la primera Cuenta Pública de Kast: “Tiene que entender que ya no está en campaña”

Ad portas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva, abordó las expectativas de la oposición. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, puso el foco en seguridad, conducción política y diálogo con el Congreso.

El parlamentario, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, cuestionó la ausencia de un “plan nacional de seguridad” claro y advirtió sobre señales contradictorias del Ejecutivo en materias económicas y sociales. También, a su juicio, el Mandatario debe asumir un liderazgo que permita dar estabilidad política, moderar el tono y abrir espacios reales de negociación.

— ¿Qué espera el Partido Socialista de esta primera Cuenta Pública del Presidente Kast?

Esperamos que el Presidente dé cuenta a la nación de la trayectoria que ha tenido desde que asume. Obviamente hay un resumen también del gobierno anterior, de la etapa entre junio y marzo anterior. Sin embargo, esperamos que el énfasis principal y fundamental sea en materia de seguridad. Yo creo que en ese sentido hay un nulo trabajo, no existe un plan específico.

Y esperamos que el ministro Arrau, luego de la Cuenta Pública, donde entendemos que van a haber anuncios en materia de seguridad, pueda trasladar eso a un plan nacional de seguridad que se adecúe a la política aprobada por el gobierno del presidente Boric.

— ¿Qué anuncios concretos espera en esa área?

Lo ha adelantado el gobierno, el estipendio a carabineros, para aquellos funcionarios que hagan su práctica durante el segundo año puedan desarrollar labores operativas, con riesgos acotados o mínimos. Eso es importante, creo que es una señal que va en buen sentido y esperamos que se refuerce también la autonomía del Ministerio Público, con una no intervención del Ministerio de Seguridad.

— En esa línea, ¿qué debería hacer el Ejecutivo en materia de persecución criminal?

Hay que entender que cuando se señala que se requiere mano dura y persecución implacable, como señalaba el propio Partido Republicano, esas son materias que le corresponden a otro poder del Estado, como es el Poder Judicial. El condenar, y la persecución criminal está entregada por nuestra institucionalidad a un órgano autónomo constitucional que es el Ministerio Público, entonces lo que deberá hacer es acentuar y agilizar la ley de fortalecimiento del Ministerio Público para entregar mayores recursos a los fiscales y que hagan una persecución criminal adecuada.

“El Gobierno no puede seguir en campaña”

— Más allá de seguridad, ¿qué señales espera escuchar del Presidente respecto de acuerdos transversales para el país?

Que se haga cargo de no retroceder en materia de derechos sociales, el anuncio de descontar el 2,7% del presupuesto en materia de salud, $413.000 millones de pesos, creo que es una medida que es absolutamente infundada. El Ministerio de Salud siempre es deficitario en materia presupuestaria, siempre que hay que agregar nuevos recursos.

— Apropósito de los recortes presupuestarios en áreas sensibles, ¿esperaría que el Presidente intente algún tipo de reordenamiento, de cambios en las prioridades después de la Cuenta Pública?

Eso esperamos, así como en un principio anunció un descuento del 3% en seguridad y que luego se desdijo de ello y lo corrigió, creo que en salud, que es un tema tan sensible, también debería hacerlo.

— ¿Qué liderazgo espera ver en el mensaje presidencial?

Lo importante es hacer un llamado a la unidad nacional, que es lo mismo que se ha prometido en campaña pero que no se ha visto reflejado hoy en los anuncios, medidas y formas del gobierno, que es algo que también es importante aunque uno sea de oposición. Que mantenga la gobernabilidad y le dé estabilidad a la coalición que le da soporte a su gobierno, porque si la gente de ultraderecha mantiene esta pugna permanente con aquellos que piensan o tienen matices distintos como Chile Vamos, creo que no es bueno para Chile.

— ¿Cree que el Gobierno sigue actuando en lógica electoral?

Él (Kast) tiene que entender que va a gobernar durante cuatro años, y que no siga en campaña. Lo principal es que el gobierno no siga en campaña con promesas incumplidas en materia de seguridad, por cierto, y que se haga cargo de ello, que entienda que gobernar o los esloganes de campaña no sirven para un gobierno.

— ¿Cómo evalúa estos primeros meses de administración?

Hemos visto coordinación económica en torno a una ley mal denominada de reconstrucción, que en nuestra opinión sólo entrega beneficios a los súper ricos sin compensaciones sociales adecuadas. Además, la discusión en la Cámara fue extremadamente rápida y con poco espacio para debatir.

— Desde la oposición se cuestiona la falta de diálogo del Ejecutivo, ¿comparte esa crítica?

Cuando uno quiere negociar o conversar partiendo de la base que no va a ceder en ninguno de los puntos, creo que es letra muerta. La principal disposición al diálogo tiene que ser por parte de aquel que promueve las políticas públicas o tiene iniciativas en materia legal, como es el gobierno, particularmente en materia tributaria. Así que esperamos que (Kast) asuma ese rol y entienda que le corresponde articular de una manera distinta a lo que ha hecho hoy día, que no gobierna para la mayoría circunstancial que tuvo en una segunda vuelta.