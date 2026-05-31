Cuenta Pública 2026: Kast adelanta agenda de mano dura contra la migración irregular y las incivilidades urbanas

A pocas horas de su primer mensaje presidencial ante el Congreso Pleno, el Mandatario defendió sus 81 días de gestión en Villa Alemana y anunció el despliegue del plan de "50 barrios críticos" junto al bloqueo de beneficios sociales para vándalos.