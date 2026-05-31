Cuenta Pública 2026: Kast adelanta agenda de mano dura contra la migración irregular y las incivilidades urbanas

Una detallada antesala de lo que será su primer gran examen republicano ante el Congreso Nacional ofreció el Ejecutivo en la Región de Valparaíso. El Presidente José Antonio Kast encabezó este domingo en la comuna de Villa Alemana la sexta edición del diálogo ciudadano Presidente Presente, una instancia que estuvo marcada de forma transversal por los aprontes de su primera Cuenta Pública. En su alocución, el Mandatario defendió con fuerza el sello de sus primeros 81 días de gestión, asegurando que el mensaje del fin de semana será la plataforma oficial para transparentar los avances de su instalación y proyectar las reformas operativas inmediatas en este 2026.
Frente a las consultas de los asistentes, el Jefe de Estado desestimó las críticas políticas a su estilo de conducción, enfatizando que su administración se encuentra enfocada de manera prioritaria en la resolución de problemas acumulados y en el despliegue en terreno.
“Yo no soy el mejor orador, y eso lo he dicho siempre, pero también digo que no me eligieron para hablar, sino para gestionar”, defendió de forma categórica el Presidente José Antonio Kast.
Uno de los ejes conceptuales que cruzará el discurso presidencial ante el Congreso Pleno será el combate a la delincuencia y la delincuencia juvenil en los centros urbanos, un deterioro que el Ejecutivo vincula directamente con las secuelas del estallido social. Kast adelantó que la columna vertebral de su estrategia barrial será el diseño definitivo del plan de los 50 barrios críticos, iniciativa que contempla una fuerte inyección de presencia policial y tácticas de copamiento territorial en las zonas geográficas prioritarias del país.
Complementando estos anuncios de seguridad, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anticipó que el Gobierno ingresará un proyecto de ley para la creación de un registro de personas que cometan actos vandálicos. La herramienta legislativa buscará que los sujetos que resulten sancionados por agredir a personal de Carabineros, destruir paraderos del transporte colectivo, rayar museos o destrozar fachadas habitacionales pierdan de forma automática el acceso a diversos beneficios sociales entregados por el Estado.
Ordenamiento migratorio y resguardo de la PGU
La crisis fronteriza y las trabas burocráticas para ejecutar las expulsiones judiciales dictadas por los tribunales también formarán parte de los anuncios prioritarios de la Cuenta Pública. Kast confirmó que el Ministerio del Interior se encuentra coordinando operativos especiales para acelerar las salidas obligatorias del territorio nacional, revelando que durante la última semana se concretaron dos vuelos de expulsión. No obstante, el gobernante aclaró que no los 300 mil ciudadanos en situación irregular saldrán bajo el mismo formato de la FACh, por lo que el subsecretario Pavez detalló que el plan de ordenamiento migratorio se articulará bajo tres dimensiones: cumplimiento estricto de la ley, prevención de nuevos ingresos clandestinos y fiscalización aguda en terreno.
Finalmente, en el plano de la agenda social y económica que se comunicará al país, el Presidente Kast aprovechó la vitrina regional para enviar un mensaje de tranquilidad a la población de la tercera edad, descartando de plano cualquier tipo de reajuste negativo en las políticas de previsión. El Mandatario garantizó que su administración resguardará los derechos sociales adquiridos y selló el compromiso de que no se restará ni un solo peso de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a los beneficiarios actuales, apuntando a que el ordenamiento de las arcas fiscales se realizará mediante la revisión del gasto público ineficiente sin tocar las prestaciones comprometidas a la ciudadanía.