Este domingo vence el plazo para revalidar la Tarjeta Nacional Estudiantil

El tiempo reglamentario llegó a su fin para miles de alumnos a nivel nacional. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) reiteró que durante la jornada de este domingo 31 de mayo vence de forma impostergable el plazo oficial para la revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), por lo que aquellos usuarios que no hayan completado la actualización tecnológica o el pegado del correspondiente sello 2026 perderán el beneficio e iniciarán el mes pagando de forma obligatoria la tarifa adulta en las redes de transporte público.

Cabe recordar que la TNE es un derecho que beneficia a estudiantes desde educación básica hasta pregrado, incluyendo en situaciones específicas a cursantes de posgrado. Dependiendo del nivel educativo del alumno, la tarjeta permite viajar gratis en la locomoción colectiva o, en su defecto, cancelar solo un tercio del valor del pasaje general.

Los dos mecanismos de revalidación vigentes en el país

El organismo público detalló que coexisten dos metodologías diferenciadas para asegurar la vigencia del documento, estructuradas según la delimitación geográfica donde el estudiante utilice preferentemente su pase:

Revalidación tecnológica (Región Metropolitana): el proceso se ejecuta introduciendo la tarjeta física en cualquiera de los Tótem bip! distribuidos en más de 270 estaciones de Metro de Santiago y sucursales seleccionadas de supermercados Líder. El trámite queda ratificado de forma gratuita cuando la pantalla del dispositivo arroja el mensaje “Pase extendido” . Paralelamente, en comunas específicas de las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Ñuble, La Araucanía y Magallanes que operan con sistemas electrónico, esta actualización es automática .

Pegado del sello magenta 2026 (Provincias y tramos interurbanos): esta modalidad exige la concurrencia presencial del alumno a los módulos de atención habilitados en las cercanías de sus domicilios. Junaeb mantiene operativos más de 100 puntos diarios a nivel nacional, emplazados en oficinas TNE, establecimientos escolares, delegaciones presidenciales y recintos universitarios. La cartografía con las direcciones exactas está disponible en la plataforma web www.tne.cl.

El visado del sello físico es gratuito para educación básica y media, mientras que para la educación superior mantiene un arancel fijo de $1.100. En este último caso, se recuerda que deben transcurrir 72 horas hábiles desde el depósito bancario antes de presentarse en los módulos, margen temporal requerido para que las instituciones educativas certifiquen la inscripción del alumno en los registros centrales.

Reposiciones por deterioro y penas asociadas a la falsificación

Las autoridades ministeriales recalcaron que aquellas tarjetas que se encuentren dañadas, rotas o notoriamente deterioradas quedan inhabilitadas para los procesos de revalidación habituales. En estos casos, los afectados deben tramitar una reposición directa en las oficinas de la Junaeb, proceso que reviste un costo administrativo de $3.600.

Para el éxito de la gestión, se exige la presentación de la cédula de identidad, un certificado de alumno regular vigente —cuya fecha de emisión no supere los 30 días de antigüedad— y el respectivo comprobante de transferencia visado por Webpay o depósito en la cuenta corriente institucional del BancoEstado.

Finalmente, la Junaeb emitió una severa advertencia respecto a los intentos de adulteración del beneficio del Estado. La compra, venta o falsificación de sellos estudiantiles constituye un delito penal tipificado por la legislación chilena, arriesgando penas que van desde el presidio menor hasta la aplicación de multas financieras que oscilan entre 11 y 15 UTM, sumado a la pérdida inmediata y definitiva del beneficio de transporte.

Los dispositivos de seguridad implementados en el sello magenta 2026 incorporan tecnología de tinte ultravioleta detectable únicamente bajo espectros de luz especial, sumado a un entramado de micropapel diseñado para quebrarse ante cualquier manipulación física, facilitando la fiscalización por parte de los inspectores en terreno.