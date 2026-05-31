Museo Violeta Parra recibe dos obras inéditas de la artista que jamás han sido exhibidas

Un hito de profunda relevancia para la memoria artística del país se consolidó en el circuito cultural capitalino. El Museo Violeta Parra incorporó a sus fondos institucionales dos piezas de valor incalculable que nunca antes han sido expuestas al público como objetos de colección. La histórica entrega se materializó este sábado 30 de mayo, a las 13:00 horas, de la mano del reconocido músico Ángel Parra Orrego —nieto de la creadora y miembro del directorio de la fundación homónima—, en una ceremonia oficial inserta en las celebraciones nacionales del Día del Patrimonio.

La llegada de estos bienes culturales, bajo la figura legal de comodato, representa la primera donación que efectúa la rama familiar Parra Orrego desde el fallecimiento en 2017 de Ángel Parra hijo. A partir de este convenio, el espacio museístico ubicado en Vicuña Mackenna asumirá de forma directa la responsabilidad de conservar, restaurar, investigar y difundir este nuevo patrimonio que expande el legado de la cantautora nacional.

La directora ejecutiva del recinto, Denise Elphick, catalogó este traspaso como un punto de inflexión y el inicio de una nueva etapa institucional. La autoridad remarcó que el hito confirma el proceso de retorno del museo a su infraestructura original, consolidando la confianza técnica tanto con el directorio como con los herederos directos de la compositora.

El árbol de la vida y el manuscrito de puño y letra

La primera de las piezas corresponde a una arpillera sin título de 1,48 por 1,08 metros. El tapiz textil plasma un árbol de la vida con una figura antropomórfica central en matices violetas, flanqueada por un felino a cada costado del tronco. La obra fue sometida a un cuidadoso proceso de restauración por parte de Marta Orrego —madre del donante—, quien se encargó de reponer secciones del bordado original y ejecutar el enmarcado de conservación.

El segundo elemento de la entrega consiste en un cuaderno manuscrito de 91 páginas escritas por ambos lados, donde Violeta Parra redactó de puño y letra la totalidad de sus célebres décimas autobiográficas. Este volumen histórico viene acompañado por un valioso archivo documental complementario, donde el lote incluye cartas personales escritas por la propia artista de forma directa.

Asimismo, el texto contiene transcripciones mecanografiadas de entrevistas que la cantautora realizó en terreno a diversos cultores tradicionales del campo chileno. Finalmente, al expediente se suman transcripciones de sus canciones más emblemáticas y una copia del Manifiesto de su hermano, el antipoeta Nicanor Parra, cuyo diseño gráfico estuvo a cargo de la artista catalana Roser Bru.

Ángel Parra Orrego manifestó su orgullo al desprenderse de estos objetos que lo acompañaron en su intimidad por décadas, subrayando que su deseo es compartirlos con la sociedad chilena y los miles de turistas extranjeros que visitan la capital. Tras el término de las pericias de catalogación técnica en el edificio de Vicuña Mackenna, el Museo Violeta Parra confirmó que las obras serán exhibidas al público de forma masiva a partir de octubre de este 2026.