¿Aprobar por un voto? Senado se prepara para debatir la megarreforma del Gobierno

“Aprobar el proyecto de reconstrucción es indispensable para volver a crecer”, aseveró el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, haciendo un llamado al Congreso Nacional a avanzar en esta iniciativa, la que este miércoles inicia su segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado.

El Mandatario señaló que esta propuesta “ataca” las causas de la “emergencia económica laboral y fiscal”. Planteó que esta es “una respuesta concreta a una urgencia real, una urgencia que nos plantean día a día los miles de ciudadanos a lo largo de Chile, las miles de pymes que están esperando poder volver a desplegarse como lo pudieron hacer durante años”.

“Es una urgencia que estoy seguro que también a ustedes les plantean miles de chilenos cuando ustedes, parlamentarios y alcaldes, también recorren sus barrios, sus distritos, sus regiones. Aprobar el proyecto de reconstrucción es indispensable para volver a crecer, siempre pensando en generar más empleos, que es lo que más necesitan los chilenos”, afirmó el Presidente.

Agregó que el trabajo es una de las demandas ciudadanas y que “no hay trabajo sin inversión, no hay trabajo sin crecimiento”. “El crecimiento no es un fin en sí mismo, es un medio para que haya más trabajo, más emprendimiento, mejor salud y mejor educación”, destacó.

Durante el fin de semana y en conversación con diversos medios de comunicación, el Jefe de Estado ya se había referido a esta iniciativa y lo que espera el Ejecutivo de su tramitación. En diálogo con CNN, el Mandatario sostuvo que espera el más amplio consenso.

No obstante, al ser consultado respecto a que si para él es suficiente aprobar la iniciativa con un voto, respondió: “Si fuera un solo voto, bueno, tenemos que seguir avanzando porque Chile no puede esperar”. Todo, en medio del debate sobre si es necesario buscar amplio respaldo para dar estabilidad futura a la megarreforma o si es mejor el triunfo político inmediato.

En cuanto a qué medidas está dispuesto a ceder el Gobierno, el Kast descartó modificaciones a la rebaja del impuesto de primera categoría, que buscan disminuir de 27% a 23%. También dijo que no están dispuestos a subir impuestos a las personas de más altos ingresos. Además, el Presidente aseguró que buscan despachar el proyecto a ley en julio y que el Ejecutivo “sería muy importante que se pudiera cerrar y pudiéramos tener ya una ley para comenzar agosto”.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, ya había indicado que una de las modificaciones que se podrían realizar al proyecto es la disminución de la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, que fue una de las peticiones, por ejemplo, de la Democracia Cristiana.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), invitó a la oposición a conversar e hizo un guiño a la importancia de aprobar la idea de legislar la iniciativa.

“Tenemos las puertas abiertas de la comisión para dialogar, para aportar. Pero para aportar, para mejorar un proyecto, para ser capaces de introducir la opinión de la oposición, se tiene que cruzar al menos el umbral mínimo de estar dispuesto a legislar. Yo no he visto esa disposición y espero de parte de los senadores de la oposición una actitud distinta a la que tuvieron los diputados de oposición en eso”, dijo.

En esa línea, Macaya sostuvo que: “Si quieren incorporar parte de sus ideas programáticas que conversen con la idea de crecimiento y capacidad de que Chile vuelva a invertir, a generar empleo, bueno, que lo pongan arriba de la mesa, pero si simplemente van a atrincherarse en decir que van a votar en contra de la idea de legislar es mucho más difícil”.

Sobre qué puntos estarían dispuestos a cambiar dentro de la iniciativa, señaló que “cualquier cosa que converse con la idea central del proyecto”, que es crecimiento, el empleo y la reconstrucción. “Ahora, si lo que ponen arriba de la mesa es: ‘Oye, este proyecto beneficia a los ricos. Necesitamos meter el programa económico de Jeannette Jara’. Ese es un programa económico que fue derrotado, Chile eligió un programa económico que converse con la idea del crecimiento de la economía y la inversión, así que eso fundamentalmente son las líneas en las que estaríamos disponibles a tener esa conversación”, enfatizó.

Consultado directamente sobre si la invariabilidad tributaria podría bajarse a 20 años, respondió: “Creo que se queda corta la inviabilidad. Esperamos que conversemos en algo que permita generar más inversión en el país”.

Por su parte, el senador Miguel Ángel Becker (RN) se refirió a si vale despachar el proyecto por un voto a favor. “Con un voto se gana, pero no es lo que queremos. Queremos poder convencer al Socialismo Democrático a que voten por nuestra propuesta de megarreforma. Ojalá ganar por más votos para darle más respaldo a esto en el mediano y largo plazo (…) Se gana por un voto, pero no es la forma ideal de ganar un proyecto de esta magnitud”, dijo en conversación con nuestro medio.

Desde la oposición, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, integrante de la Comisión de Hacienda, ya había adelantado que existe un amplio consenso en las bancadas de su sector para rechazar la idea de legislar. “No he escuchado a ningún senador de la DC señalar que está abierto a discutir o a cambiar su voto respecto de la votación en general. El proyecto tiene una transversalidad y una unidad a la que el Gobierno nos ha llevado, porque es malo. Es malo para Chile y en eso existe un amplio consenso desde la DC al PC“, dijo.

En tanto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a las declaraciones que entregó el fin de semana el Presidente José Antonio Kast sobre el proyecto e indicó que “la expectativa no es muy alta” para lo que sigue en la tramitación del proyecto.

“Después de escuchar las entrevistas que dio (Kast), se va a insistir en la misma mirada que tiene el Gobierno. Yo lo siento mucho porque es un momento que hace falta recoger, integrar, no sólo escuchar, sino integrar las miradas que también tiene el otro sector de Chile, que permiten una transversalidad y permiten que las políticas que se aprueben sean efectivamente de interpretación de mayoría”, aseguró.