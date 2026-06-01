Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de Junio de 2026


Biministro Alvarado por Imacec: "Hay que asumir la realidad económica tal como está"

Según el Banco Central, el informe preliminar de la actividad económica nacional correspondiente al cuarto mes del año anotó una caída de 1,2% en comparación con igual período de 2025. "Me gustaría que sea mejor", reconoció Alvarado.

Según el Banco Central, el informe preliminar de la actividad económica nacional correspondiente al cuarto mes del año anotó una caída de 1,2% en comparación con igual período de 2025. "Me gustaría que sea mejor", reconoció Alvarado.

Economía

El dato del Imacec de abril, revelado este lunes por el Banco Central, estuvo por debajo de lo que anticipaba el mercado económico. El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió a la cifra minutos antes de la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

Según el organismo, el informe preliminar de la actividad económica nacional correspondiente al cuarto mes del año anotó una caída de 1,2% en comparación con igual período de 2025. En tanto, la serie desestacionalizada mostró un alza de 0,1% frente al mes anterior y un retroceso de 0,9% en doce meses.

La disminución anual del indicador se debió principalmente al desplome de 11,8% en la minería, lo que contrastó con los resultados positivos del comercio y los servicios, sectores que crecieron un 2,1% y un 0,8% interanual, respectivamente.

Ante este panorama, Claudio Alvarado sostuvo que “me gustaría que sea mejor, pero hay que asumir la realidad económica tal como está”.

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