Día del Patrimonio 2026 cierra con masiva convocatoria y más de 4 mil actividades en todas las comunas de Chile

Miles de personas participaron este domingo en el cierre de una nueva edición del Día del Patrimonio, una celebración que durante dos jornadas abrió espacios históricos, culturales y ciudadanos en todo Chile. La versión número 27 de la iniciativa superó las 4 mil actividades y logró presencia en el 100% de las comunas del país, consolidándose como una de las festividades culturales más masivas del calendario nacional.

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, valoró la alta participación ciudadana y destacó el alcance territorial de la convocatoria. “Estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado esta jornada, y orgullosos de que el 100% de las comunas del país estén participando en esta fiesta que ha convocado más de 4 mil actividades”, señaló. La autoridad agregó que algunos recintos dependientes de la cartera registraron un aumento cercano al 30% en las visitas respecto de la edición anterior.

Entre las actividades más concurridas destacó la exhibición “Motores con Historia: un recorrido por el patrimonio móvil de Chile”, instalada frente al Palacio de La Moneda. La muestra reunió más de 50 vehículos antiguos que recorrieron distintos sectores de Santiago antes de llegar al centro de la capital, donde cientos de asistentes pudieron conocerlos y fotografiarse junto a ellos.

Otro de los espacios con alta afluencia de público fue el Banco Central, que recibió cerca de dos mil visitantes. Durante la jornada, los asistentes recorrieron dependencias institucionales, conocieron una muestra temporal de monedas coloniales y participaron en visitas adaptadas con interpretación en lengua de señas. En tanto, el Palacio de La Moneda abrió sus puertas a más de 2 mil 600 personas, mientras que en la calle Nueva York se desarrolló la primera edición del Mercadito Patrimonial.

La comuna de Santiago concentró más de 70 actividades organizadas por el municipio. Entre ellas destacó una simulación de Concejo Municipal encabezada por el alcalde Mario Desbordes junto a estudiantes, además de recorridos guiados por el Palacio Consistorial y el Salón de Honor. A ello se sumó el “Mercado del Patrimonio 2026”, instalado frente al Museo Nacional de Bellas Artes y que reunió a 220 emprendedores vinculados a la cultura, el arte y los oficios tradicionales.

Providencia también registró una activa participación ciudadana. Tras superar las mil visitas al Palacio Falabella durante la primera jornada, la comuna realizó una feria de emprendedores en Plaza Baquedano, actividades culturales en el Centro Cultural Montecarmelo y visitas guiadas al histórico Teatro Oriente. Asimismo, se inauguró un mural en homenaje a la organización Damas de Rojo en el Barrio Triana.

Las actividades también tuvieron una importante convocatoria en regiones. En Concepción, el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, participó en una charla y recorrido por el Teatro Regional del Biobío, mientras que en Viña del Mar se desarrolló una ruta patrimonial centrada en la historia de la hípica en el Valparaíso Sporting Club. Aunque las cifras definitivas serán informadas en los próximos días, el balance preliminar apunta a una alta participación y a un renovado interés ciudadano por conocer, valorar y preservar el patrimonio cultural del país.