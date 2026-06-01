Elecciones en Perú: debate Fujimori-Sánchez, entre ofensas, insultos y pocas propuestas

En un debate donde hubo más intercambio de puyas que propuestas, la candidata de derecha, Keiko Fujimori, prometió que enfrentará la criminalidad con mano dura. Mientras, el izquierdista Roberto Sánchez apuntaló la lucha contra la “mafia política” como su principal propuesta. El balotaje está previsto el domingo 7 de junio con una severa crisis política como telón de fondo.

Fujimori y Sánchez, en empate técnico según los sondeos, arrancaron el debate dejando al descubierto la inestabilidad política que atraviesa el país. Roberto Sánchez dijo que Perú necesita “democracia” y “acabar con la dictadura congresal del gobierno que dirige Keiko Fujimori”.

La ultraderechista Keiko Fujimori, por su parte, aseguró que quiere gobernar como su padre, el fallecido dictador Alberto Fujimori. “Desde el primer día actuaremos con mucha fuerza (…) Vamos a luchar contra la criminalidad. Seré yo quien asuma el liderazgo para combatir a los delincuentes”, declaró.

En materia de seguridad, Fujimori repitió su discurso de orden y mano dura y darle más poder a militares y policías. Sánchez acusó a su contrincante de haber aprobado en el Congreso leyes que favorecen al crimen organizado y la impunidad.

“Para limpiarse de sus fechorías, juicios y sentencias, ha subvertido el sistema de justicia”, expresó Sánchez refiriéndose a Keiko Fujimori. “Eso se llama la señora del caos con K”, agregó. La candidata respondió que “caos se escribe con C, de Castillo”.

El momento de más tensión fue cuando Sánchez recordó que Keiko le dio la espalda a su madre cuando denunció el maltrato de Fujimori —lo que supuso el indulto a su padre por temor a perder el control del fujimorismo—, y atacó a su hermano por negociar ese indulto.

Este debate se produjo cuando una última encuesta de Ipsos le da una ligera ventaja a Keiko Fujimori, con 40,4% contra 38,3% de Sánchez y 21,5% de indecisos.