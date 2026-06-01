Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de Junio de 2026


Fondo de garantía estatal para viviendas: Kast propone elevar hasta 4 mil UF las postulaciones para la clase media

El Jefe de Estado afirmó que su meta es que "Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios". Para cumplir ese objetivo, el Gobierno buscará agilizar los trámites y reducir la burocracia.

El Jefe de Estado afirmó que su meta es que "Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios". Para cumplir ese objetivo, el Gobierno buscará agilizar los trámites y reducir la burocracia.

Vivienda

Desde el Salón de Honor del Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast anunció una serie de medidas en materia habitacional en el marco de su primera Cuenta Pública.

El Jefe de Estado afirmó que su meta es que “Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios”. Para cumplir ese objetivo, el Gobierno buscará agilizar los trámites y reducir la burocracia. Según Kast, la excesiva regulación explica “casi dos tercios del tiempo de espera” para obtener una vivienda.

Entre las iniciativas presentadas, una apunta a abrir los programas habitacionales a la clase media. En ese caso, se permitirán postulaciones de hasta 4 mil UF con un fondo de garantía estatal.

Otra de las medidas anunciadas es una reforma al suelo urbano mediante la llamada Operación Sitio 2.0. Esta iniciativa contempla el traspaso de más de 10 millones de metros cuadrados de terreno de Bienes Nacionales que en la actualidad no se utilizan. Kast explicó que esos predios servirán para fortalecer el banco de suelo público y habilitar nuevas áreas para proyectos habitacionales.

En tanto, el Presidente presentó el programa Eriazo Cero, cuyo objetivo es convertir los sitios abandonados en los distintos municipios en plazas, canchas deportivas y sedes comunitarias.

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