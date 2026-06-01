Horacio Salinas y Romilio Orellana derriban fronteras musicales en "Universos Paralelos"

El próximo 3 de junio comenzará en Sala Máster el ciclo “Universos Paralelos”, una propuesta encabezada por Horacio Salinas y Romilio Orellana que reunirá a artistas provenientes de distintas tradiciones musicales con el objetivo de generar encuentros, cruces y nuevas lecturas sobre la música.

La iniciativa contempla la participación de invitados como la cantautora Elizabeth Morris, además de otros intérpretes que se sumarán a lo largo del ciclo. Más que una serie de conciertos, sus organizadores la entienden como un espacio de diálogo entre distintas maneras de hacer música.

“Es un ciclo que hemos querido llamar ‘Universos Paralelos’ en el bien entendido de que cada artista y las obras de los artistas son todo un universo, una galaxia de acontecimientos que parecen lejanos aparentemente, pero que, sin embargo, transmiten muy directamente emociones y aprendizaje”, explicó Salinas en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

La elección del nombre también busca cuestionar algunas de las divisiones que históricamente han separado a ciertos géneros musicales. Para el fundador de Inti-Illimani, conceptos como el de “música docta” muchas veces terminan levantando barreras innecesarias entre los públicos.

“En la música, como en todas las artes, se da una gran variedad de estilos y de encasillamientos, a veces llenos de prejuicios. Por ejemplo, esta idea de la música docta, que ya al hablarse de ‘docta’ aparece como una imposibilidad para cualquier humano de acercarse a esos doctos”, planteó.

El primer concierto tendrá como invitada a Morris, una artista a quien Salinas define como “una cantante muy fina, de una gran elegancia melódica y tremendamente cuidadosa en todo lo que son los tratamientos de los textos“. La colaboración incluirá incluso la interpretación conjunta de una obra de Antonio Vivaldi, además de repertorio vinculado a la canción de raíz latinoamericana.

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De hecho, Orellana destacó precisamente ese carácter poco convencional de la propuesta. “Vamos a hacer un trío con Elizabeth de Vivaldi y, a la vez, vamos a acompañar un vals peruano, cosa que para mí no es lo habitual. También vamos a participar en música latinoamericana, en unos valses con cuatro venezolano y en obras de Luis Advis. Son cosas bien distintas para todos y, en ese compartir, es muy interesante mostrar algo distinto a lo que hacemos habitualmente”.

La historia detrás de esta colaboración también tiene un componente personal. Salinas recordó que su vínculo con la guitarra clásica comenzó durante su juventud, cuando cursaba clases en la Universidad de Chile, una formación que quedó interrumpida por la irrupción de Inti-Illimani.

“Yo asistía a clases de guitarra clásica en la Escuela Musical Vespertina de la Universidad de Chile. Ahí empecé a conocer el repertorio clásico, los estudios de Sor, de Carcassi, Vivaldi. Pero luego vino la historia de Inti-Illimani que, como un tsunami musical, pasó por encima de mis estudios clásicos“, relató.

Sin embargo, esa inquietud nunca desapareció. “Siempre me quedó esta enorme curiosidad por la guitarra clásica, como una pasión interrumpida que ahora he recuperado muy bien con Romilio, donde me deleito tocando piezas clásicas con él”, agregó.

Pero más allá de las obras que interpretarán, ambos músicos coinciden en que el principal valor del proyecto radica en el encuentro entre artistas provenientes de distintos mundos musicales. “Creo que el encuentro siempre es algo donde nacen cosas. Si no hubiera conocido a Horacio y no hubiéramos trabajado juntos en un disco, no estaríamos tocando ahora. Van saliendo cosas nuevas y eso es lo fantástico de la música: lo dinámico y lo impredecible”, señaló Orellana.

El guitarrista también destacó que estos cruces permiten descubrir saberes y tradiciones que muchas veces permanecen invisibles para quienes se forman en circuitos distintos. “Es súper importante compartir para todos. Lo que florece de estos encuentros es siempre algo interesante y muy vivo”, sostuvo.

La propia Elizabeth Morris coincide en que el valor de la propuesta radica precisamente en la posibilidad de reunir tradiciones musicales distintas y aprovechar las fortalezas que cada una aporta. “Pienso que la música popular aporta con la espontaneidad y algo más de flexibilidad en la interpretación en vivo. Y la música clásica entrega la parte más técnica, por un lado, de la interpretación de los instrumentos y también de la rigurosidad y la prolijidad. Esos son los complementos que enriquecen ambos mundos“, señaló.

La cantautora también destacó el proceso de trabajo desarrollado junto a Salinas y Orellana, marcado por el descubrimiento mutuo y la naturalidad con que se han ido encontrando los distintos lenguajes musicales. “Ha sido un proceso muy interesante y muy entretenido, de mucho disfrute. Creo que los tres nos hemos sorprendido con los resultados que se han estado dando porque realmente se hermanan lenguajes musicales de una manera muy natural. Y eso, en realidad, es sorprendente”, comentó.

Para Salinas, en tanto, la historia de la música demuestra precisamente que las fronteras entre géneros son mucho más permeables de lo que suele pensarse. “No solo no es tan puro, sino que mucho de la tradición clásica viene del contacto que tuvieron los grandes músicos con las tradiciones populares. Brahms cuando escribe las danzas húngaras, Villa-Lobos cuando toma elementos de la tradición popular, Ginastera, Manuel M. Ponce o Celso Garrido-Lecca. Todo eso es muy importante”, afirmó.

A su juicio, el acercamiento entre distintas expresiones artísticas exige una mirada abierta y respetuosa. “Hay que entender quiénes hacen esa música, querer a esa gente y comprender la destreza que tienen. Porque en la música popular, como en el jazz, por ejemplo, hay muchísima sofisticación y cosas muy difíciles de apropiarse”.

Esa lógica de colaboración, agrega, trasciende incluso el ámbito artístico. “Sucede con este tipo de colaboraciones algo parecido a lo que pasa cuando uno se enfrenta a personas de otra nacionalidad. Si partes desde el prejuicio nunca vas a establecer un verdadero contacto. Pero si lo haces desde la curiosidad y desde la aceptación de las características del otro, encuentras lo bonito, lo distinto y lo interesante”.

Y concluyó: “La historia de la humanidad ha sido la del contagio, el aprendizaje y el mestizaje“. El ciclo “Universos Paralelos” se realizará los días 3 de junio y 5 de agosto a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema PortalTickets.