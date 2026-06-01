John Grajales, especialista de la OEA: "Crimen organizado es cualquier delito que genere un interés económico"

La controversia generada por los incidentes ocurridos durante la visita de la diputada republicana Javiera Rodríguez a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sumó un nuevo capítulo este domingo, luego de que la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Laura Mlynarz, entregara su versión sobre los hechos.

La dirigenta estudiantil abordó la situación a través de una declaración pública, en la que respondió a las críticas surgidas tras la manifestación realizada durante la actividad “Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha”, instancia en la que participó la parlamentaria el pasado viernes.

El episodio generó amplio debate luego de que se difundieran registros donde se observa el lanzamiento de agua hacia la diputada. Rodríguez también denunció haber recibido escupitajos y empujones al abandonar el recinto universitario.

Frente a esta situación, Mlynarz cuestionó las posiciones políticas de la parlamentaria y manifestó su rechazo a algunas de sus declaraciones. “Rechazamos el negacionismo de la diputada Rodríguez”, sostuvo.

La presidenta de la FECh señaló además que la federación no se opone a la participación de autoridades o representantes políticos en actividades universitarias, aunque cuestionó la forma en que se desarrolló el encuentro.

“Es positivo que autoridades asistan a nuestra universidad a debatir ideas. No obstante, esta no fue una actividad con la comunidad. Tal como denunciaron transversalmente las organizaciones de Derecho, se negó el ingreso de estudiantes que se habían inscrito legítimamente con la intención de participar”, afirmó.

La dirigenta agregó que durante la jornada también se produjeron situaciones que, a su juicio, afectaron a estudiantes que se manifestaban pacíficamente.

“Todo esto mientras el equipo de la parlamentaria se burlaba de estudiantes que pacíficamente portaban pancartas de desaparecidas y desaparecidos”, denunció.

Mlynarz sostuvo además que la polémica generada tras los hechos responde a una estrategia para desacreditar la acción de las organizaciones estudiantiles.

“Esta situación devela el intento de la derecha por caricaturizarnos como violentos para desprestigiar a un movimiento estudiantil cuya vigencia y relevancia les preocupa”, aseguró.

Las declaraciones de la presidenta de la FECh se suman a las versiones entregadas anteriormente por la propia diputada, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y agrupaciones estudiantiles, en una controversia que continúa generando repercusiones tanto en el ámbito universitario como político.