Juan Pablo Lira y elección presidencial en Colombia: "El resultado sorprende por la hecatombe de la derecha tradicional"

La primera vuelta presidencial en Colombia dejó un escenario que sorprendió a algunos analistas. El abogado y outsider político, Abelardo de la Espriella, representante de la ultraderecha, obtuvo cerca del 44% de los votos y pasó al balotaje junto al senador de izquierda Iván Cepeda, quien alcanzó alrededor del 41%.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exembajador de Chile en Colombia y cientista político, Juan Pablo Lira, sostuvo que el resultado evidencia un proceso de fuerte polarización política, aunque advirtió que la alta abstención electoral obliga a analizar las cifras con cautela.

“Hay un universo de alrededor de 42 millones de colombianos habilitados para votar y sufragaron poco más de 24 millones. La abstención superó el 40%, algo que en Colombia es habitual”, explicó.

Pese a ello, Lira calificó como sorpresivo el resultado, especialmente por el desplome de la derecha tradicional ligada al expresidente Álvaro Uribe. “El resultado sorprende por la hecatombe de la derecha tradicional. La caída fue muy abrupta. La candidata apoyada por Uribe obtuvo poco más de un 7% de los votos, lo que es muy bajo para un sector que durante años dominó la política colombiana“, afirmó.

Respecto de la figura de Abelardo de la Espriella, el exembajador señaló que se trata de una figura ajena a la política tradicional. “Es un outsider político. No tiene una trayectoria política clara y proviene del ejercicio profesional como abogado penalista. Sin embargo, logró captar una votación superior a los 10 millones de personas, lo que es un resultado muy significativo”, indicó.

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La elección también estuvo marcada por las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó el preconteo realizado por una empresa privada contratada por la Registraduría Nacional.

Para Lira, las críticas apuntan más al mecanismo de conteo rápido que al resultado de las urnas. “El presidente Petro está cuestionando el procedimiento de conteo preliminar y no necesariamente la votación misma. Ahora comienza el escrutinio formal, realizado por jueces, notarios y autoridades judiciales, que son quienes validarán el resultado definitivo”, explicó.

No obstante, advirtió que la controversia puede tensionar aún más el clima político. “Es un tema complejo porque puede generar una respuesta masiva de quienes apoyaron a De la Espriella y consideran que su triunfo no puede ser puesto en duda”, señaló.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la diferencia entre las encuestas electorales previas y el resultado final, ya que varios sondeos daban ventaja a Iván Cepeda. Según Lira, este fenómeno se ha repetido en distintos países de la región.

“Las encuestas han tenido dificultades para reflejar el comportamiento real de los electores. Lo vimos en Chile, Ecuador, Perú y ahora nuevamente en Colombia”, afirmó.

Además, el exembajador sostuvo que el resultado colombiano se inserta en una tendencia regional. “Estamos viendo un desplazamiento hacia posiciones de extrema derecha en varios países de América del Sur. Lo ocurrido en Colombia se suma a procesos similares en Argentina, Ecuador y Chile“, indicó.

Planteó que De la Espriella podría ubicarse ideológicamente más a la derecha que el actual presidente chileno. “Si uno hiciera una comparación, probablemente Abelardo de la Espriella está incluso más a la derecha que José Antonio Kast“, sostuvo.

Consultado por las posibilidades de Iván Cepeda en el balotaje del próximo 21 de junio, Lira reconoció que la tarea de la izquierda será compleja, pues el senador logró una votación importante considerando el desgaste que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro.

“Obtener cerca de 10 millones de votos después de cuatro años de un gobierno tan cuestionado no es un resultado menor”, afirmó. Sin embargo, cree que la ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella en la primera vuelta podría ser decisiva. Así, vaticinó que “el próximo presidente de Colombia será Abelardo de la Espriella“, ya que hoy es quien “aparece como el favorito para imponerse en la segunda vuelta”.