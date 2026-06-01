Kast insta al Congreso a respaldar la megarreforma: "Es indispensable para volver a crecer"

Durante su Cuenta Pública el Presidente José Antonio Kast abordó las cifras de desempleo que afecta a Chile y sostuvo que la única salida es retomar el crecimiento económico. Para ello, vinculó directamente la reactivación del mercado laboral con la aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional que su gobierno presentó al Congreso.

El Mandatario fue crítico con la situación actual del empleo en el país. Señaló que más de 940 mil chilenos buscan trabajo sin éxito y que una de cada cuatro personas trabaja en la informalidad. También destacó que la cifra de desempleo femenino alcanza el 10,5% y supera el 25% entre las mujeres jóvenes. “Son 40 meses de desempleo sobre el 8%. Esa es la herencia que más duele”, aseveró.

Frente a este diagnóstico, el Jefe de Estado subrayó que el crecimiento económico es la condición necesaria para generar empleo. Según sus declaraciones, sin expansión de la economía no es posible crear puestos de trabajo de manera sostenida. “No hay mejor política pública que el pleno empleo”, sostuvo en referencia a una frase del expresidente Sebastián Piñera.

“Un empleo no es solamente un sueldo, un empleo es dignidad para la persona. Es la posibilidad de mirar a sus hijos a los ojos y decirles que en esta casa no tendrán necesidades”, añadió.

Kast también se refirió a la relación histórica entre crecimiento y superación de la pobreza. Indicó que el 70% de la reducción de la pobreza en Chile se explica por el crecimiento y citó al expresidente Jorge Alessandri: “Sin una economía próspera resultará vana la más avanzada legislación social”.

En ese sentido, insistió en la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional como una herramienta clave tanto para el crecimiento económico como la recuperación del mercado laboral del país. “El crecimiento no es un fin en sí mismo, es un medio para que haya más trabajo, más emprendimiento, mejor salud y mejor educación”, sostuvo.

El Mandatario criticó el modelo anterior, que según sus palabras priorizaba recaudar antes que crecer. Afirmó que “esa secuencia no funcionó” y llamó a superar las diferencias políticas para enfrentar lo que definió como “Chile contra el estancamiento”.

“El proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social que hemos presentado a este honorable Congreso ataca precisamente las causas de esta emergencia económica, laboral y fiscal”, aseguró el presidente.

En esa línea, lanzó un mensaje directo a los parlamentarios: “Aprobar el proyecto de reconstrucción es indispensable para volver a crecer. Siempre pensando en generar más empleos, que es lo que más necesitan los chilenos”.

El Mandatario fijó metas concretas: volver a crecer al 4% (frente al actual estancamiento del 2%), generar 300 mil nuevos empleos y reducir la tasa de desempleo del 8% actual al 6% al final de su período.