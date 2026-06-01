La minería arrastra a la economía chilena: Imacec de abril registra su mayor retroceso en tres años

La economía chilena volvió a encender señales de alerta. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró en abril una caída de 1,2% respecto del mismo mes del año pasado, marcando su peor desempeño desde 2023 y profundizando una tendencia de debilidad que ya suma cuatro meses consecutivos de retrocesos.

La cifra, informada este lunes por el Banco Central, superó las proyecciones más pesimistas del mercado. Los analistas esperaban una contracción moderada de entre 0,5% y un leve crecimiento de 0,1%, escenario que finalmente fue sobrepasado por un deterioro mayor al anticipado de la actividad productiva.

Detrás del resultado apareció nuevamente el protagonista de la economía nacional: la minería. La producción de bienes cayó 5,4% en términos anuales, golpeada principalmente por una menor extracción de cobre, sector que continúa enfrentando dificultades operativas y una base de comparación exigente respecto de años anteriores.

El desempeño minero terminó eclipsando los avances observados en otros sectores. Mientras la producción industrial retrocedió apenas 0,4% y el resto de bienes disminuyó 2,3%, la magnitud de la caída minera bastó para arrastrar al indicador general hacia terreno negativo, confirmando la alta dependencia que mantiene el país respecto de su principal actividad exportadora.

Sin embargo, el panorama económico muestra contrastes. El comercio registró un crecimiento anual de 2,1%, impulsado por mayores ventas de vehículos, servicios de mantención, comercio electrónico y almacenes de comestibles. Se trata de una señal de que el consumo privado mantiene ciertos espacios de dinamismo pese a un contexto de desaceleración.

Los servicios también exhibieron cifras positivas, con un avance de 0,8% en doce meses. El sector salud lideró el crecimiento dentro de los servicios personales, aunque parte de ese impulso fue compensado por una menor actividad en servicios empresariales, reflejando la cautela que persiste en distintos segmentos de la economía.

Al excluir la minería, el panorama cambia de manera significativa. El Imacec no minero creció 0,4% anual, mientras que en términos desestacionalizados se mantuvo estable respecto de marzo. Estos datos sugieren que la debilidad económica se encuentra altamente concentrada en el sector extractivo, más que en una contracción generalizada de la actividad.

La nueva caída del Imacec reabre el debate sobre las perspectivas de crecimiento para 2026 y los desafíos de diversificar la matriz productiva del país.