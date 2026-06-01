María Emilia Tijoux por reporte de migrantes: “Me hace pensar mucho en los periodos de la dictadura”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, analizó la agenda migratoria del Gobierno y el contexto de las personas migrantes en Chile.

En primera instancia, Tijoux indicó: “Lamentablemente son varios los gobiernos que han tenido políticas restrictivas en contra de las personas migrantes en este país y hoy día eso es muchísimo más duro”.

En cuanto a las políticas adoptadas por el Ejecutivo en estos primeros meses, cuestionó las expulsiones masiva y apuntó a las personas irregulares que se desempeñan en el sector agrícola. “¿Qué van a hacer con esta mano de obra tan necesaria? Tan maltratada también, en algunos casos, incluso en condiciones de trata laboral, si piensan en este tipo de expulsiones que están hoy día empujando por todos lados”, indicó.

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“Lo más fuerte es que han logrado construir una figura de un enemigo o de una enemiga, que coloca en las personas migrantes todos los males de la sociedad chilena, es decir, el problema de la cesantía, el problema de la salud, efectivamente coloca a las personas en este lugar tan complejo de los enemigos de la sociedad chilena”, señaló la académica.

Sobre la indicación del Gobierno que busca permitir la denuncia de migrantes en situación irregular en servicios de salud y educación, Tijoux lo calificó como una “suerte de soplonaje generalizado”.

“Me hace pensar mucho en los periodos de la dictadura, en donde efectivamente bastaba con que una persona no fuera apreciada por el vecino o la vecina para ser denunciada. Lo encuentro peligroso, porque coloca en un lugar muy jodido a la sociedad chilena misma. ¿Cómo es posible que podamos denunciar a una mujer porque va a parir a un hospital o a un niño porque va a un colegio?”, afirmó.

La académica dijo tener “esperanza” en los servicios de salud e instituciones educacionales que se oponen a la propuesta del Ejecutivo. De todas formas, aseguró que la sola idea genera esta obligación de entregar información y coloca a los migrantes en un lugar de delito. “Es como si fuese un delincuente porque intentó huir de su país por determinadas razones, ya sean políticas de violencia, de extrema pobreza, etcétera”, criticó.

La académica se refirió a cómo esta indicación conversa con el proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país y cómo ambas políticas se engloban en la retórica de “ordenar la casa”.

“Creo que aquí tenemos que entrar en otro concepto, que es el racismo y el racismo implica que existirían personas superiores a otras. Esto junto con una xenofobia que es el miedo al otro, el temor al otro o denostar al otro”, aseguró.

“Cuando el racismo se instala como una costumbre, como una rutina de considerar a otros como inferiores, es muy fácil que estos discursos que son propagados por medios de comunicación oficiales y también por las políticas de los gobiernos tengan eco en la sociedad chilena. Entonces, se habla de robo del trabajo, se habla de securitización y pensar que toda persona migrante es una figura delincuente”, explicó.

Tijoux explicó que las personas migrantes ocupan diversos puestos de trabajo en diversos rubros y cuestionó: “¿Cómo no van a tener derechos personas que además nos están ayudando a vivir incluso en nuestros propios hogares? Cuando cuidan a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hijos, cuando los acompañan a la escuela, personas que no han logrado tener todavía, comillas, sus papeles, pero que sin embargo están trabajando actualmente en el país”.

En línea con lo anterior, la académica lamentó que el Presidente Kast imite el estilo del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien aplica una estrategia de “denostación y de racismo contra toda una población que viene de distintos lugares y que viene fundamentalmente de nuestra región”.