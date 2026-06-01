Organizaciones gremiales se movilizan en Valparaíso previo a la Cuenta Pública de Kast

Diversas organizaciones gremiales y sociales se congregaron la mañana de este lunes en la Plaza Victoria de Valparaíso, como parte de una movilización convocada en la antesala de la primera Cuenta Pública que el Presidente José Antonio Kast rendirá ante el Congreso Nacional.

En el tradicional punto de reunión del puerto, se hicieron presentes representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de gremios ligados a la salud y la educación, quienes portaban consignas y lienzos alusivos a la protección de los derechos sociales.

Entre los colectivos participantes estuvo la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Confedeprus), cuyos dirigentes desplegaron un lienzo con el mensaje “No retroceder en derechos”, en alusión a las medidas de ajuste presupuestario del Gobierno y al debate legislativo en torno a la llamada megarreforma.

Según Radio Biobio, la vicepresidenta nacional de Confedeprus, Sandra Olivares, señaló que la convocatoria busca fundamentalmente manifestar el rechazo del sector a los recortes en salud. “Estamos preocupados porque estos recortes van a significar efectos muy negativos en la atención a los pacientes y también en las y los trabajadores”, afirmó.

La dirigenta advirtió que los hospitales y la atención primaria ya enfrentan dificultades para llegar a fin de año con los recursos actuales, por lo que una reducción adicional del presupuesto podría empeorar la situación asistencial, sobre todo con la proximidad del invierno. Así, Olivares instó a la “responsabilidad política y social” del Ejecutivo, los parlamentarios y los partidos políticos frente a las carencias del sistema sanitario.

Durante la jornada se prevé que sigan sumándose distintas organizaciones a la protesta, que incluye movilizaciones en varios puntos del país en rechazo a los ajustes presupuestarios y en defensa del financiamiento de la salud pública.