Presidente Kast anuncia creación del Registro Nacional de Vándalos: “Nadie que destruye lo público merece tener gratuidad”

En el marco de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció el ingreso de un proyecto de ley que creará el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. La medida busca sancionar a quienes dañen el patrimonio, atenten contra las fuerzas de orden o participen en desórdenes en la vía pública.

Durante su discurso, el Mandatario justificó la iniciativa señalando que “tenemos que proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, aquellas conductas que dañan nuestro patrimonio nacional, histórico y cultural, que altera la tranquilidad de las familias y deteriora la infraestructura pública”.

El registro incluirá delitos como atentar contra Carabineros, personal de salud o usuarios del transporte público. “Es inaceptable ver lo que ocurrió hace pocos días, la quema de un bus de la locomoción colectiva en Santiago. Eso podría terminar en una tragedia con el conductor, con los pasajeros, incluso con los jóvenes que arrojaron las bombas Molotov”, expuso, en referencia a recientes manifestaciones que tomaron lugar en la Alameda.

El Jefe de Estado señaló que la legislación también considerará el tráfico de estupefacientes y el daño a monumentos nacionales. Así, enfatizó que “esto de que no hay responsables se va a terminar” y adelantó que quienes cometan alguna de estas conductas “perderán beneficios sociales”.

“Nadie que quema un bus, nadie que destruye lo público merece tener gratuidad en la educación. Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos”, aseveró el Presidente Kast, quien adelantó que los nombres contemplados en el registro tampoco deberían acceder a beneficios como la Pensión Garantizada Universal.

El proyecto también tipificará como “incivilidades” conductas como la venta y consumo de alcohol en las calles. “Lo que hemos visto en los últimos días de bares abiertos en las calles sin control alguno va a terminar”, afirmó y advirtió que quienes organicen esas actividades también recibirán sanciones.

Si bien indicó que las penas para las incivilidades serán menores que para los delitos,insistió en que deben tener castigo: “Porque si no no vamos a recuperar el control de nuestra patria. Cada incivilidad atenta contra la libertad de otras personas”.

De esa manera, el Presidente Kast llamó a los parlamentarios a apoyar la iniciativa y destacó que “todos tenemos derecho a rehabilitarnos, pero tiene que ser con hechos concretos”.