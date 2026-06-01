Presidente Kast centra primera Cuenta Pública en seguridad, ajuste del Estado y reactivación económica

El Presidente José Antonio Kast rindió este lunes su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, en una intervención que duró alrededor de 2 horas con 20 minutos, marcada por un diagnóstico de “emergencia” en seguridad, economía y lo social, junto con un llamado a reordenar el Estado y acelerar el crecimiento.”

“La emergencia no es el lugar donde Chile se queda. Es el lugar desde donde Chile se levanta”, señaló al inicio de su discurso.

Seguridad pública y crimen organizado

El Mandatario concentró el eje más extenso de su discurso en seguridad. Anunció la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que busca que quienes realicen determinadas conductas pierdan beneficios sociales. “Quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”, aseguró.

Asimismo, el Mandatario presentó un Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios críticos del país. “En cada uno de ellos habrá copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo y operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales”, indicó.

El plan incorpora sistemas de televigilancia, pórticos lectores de patentes, postes inteligentes y salas de monitoreo. “La seguridad no se decreta en un papel, se construye barrio por barrio, calle por calle, con presencia, tecnología y resultados medibles”, agregó.

En paralelo, el Ejecutivo anunció la creación de siete fuerzas de tarea bajo el Ministerio de Seguridad Pública, con coordinación entre policías, Ministerio Público, Gendarmería y servicios fiscalizadores. Estas unidades se enfocarán en fronteras y puertos, secuestro y sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y Macrozona Sur.

“Queremos dejar atrás la respuesta fragmentada y pasar a la ofensiva coordinada y permanente”, señaló el Mandatario.

Además, el Jefe de Estado anunció urgencia legislativa para ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, reforzar facultades policiales, endurecer sanciones a encapuchados y fortalecer el control migratorio.

Migración y Macrozona Sur

El Presidente endureció el tono en materia migratoria, insistiendo en el control de ingresos irregulares y en mecanismos de salida voluntaria para personas que hayan ingresado fuera de norma. El foco, dijo, está en el orden fronterizo y la reducción de la migración irregular en el país.

En la Macrozona Sur, Kast sostuvo que el Estado “recuperará presencia efectiva” en los territorios afectados por hechos de violencia rural. “La Araucanía no será más refugio de terroristas ni de prófugos de la justicia”, enfatizó.

Añadió que el objetivo es restituir el control territorial, proteger a comunidades rurales y asegurar condiciones para la inversión, el turismo y la actividad productiva en la zona.

Economía y ajuste fiscal

En materia económica, el Mandatario describió un escenario de “emergencia fiscal” y planteó un ajuste del aparato estatal. Aseguró que no habrá recorte de beneficios sociales, pero sí reducción del gasto administrativo.

En este punto, destacó el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social en el Congreso, señalando que su aprobación es clave para la reactivación. “Aprobar el proyecto de reconstrucción es esencial para volver a crecer”, sostuvo.

El discurso apuntó a la necesidad de acelerar la inversión, destrabar permisos y retomar el crecimiento económico como eje central del período.

Área social

En el área social, el Presidente abordó listas de espera en salud, déficit habitacional y políticas de apoyo a familias. En vivienda, planteó acelerar proyectos, ampliar acceso a programas habitacionales y utilizar terrenos fiscales para nuevos desarrollos.

En salud, enfatizó la reducción de listas de espera y la coordinación público-privada para acelerar atenciones.

En educación, anunció iniciativas orientadas a la convivencia escolar, mayor autonomía de los establecimientos y mejoras en aprendizajes básicos. También planteó medidas de protección de la infancia y fortalecimiento de familias de acogida para niños en situación de vulnerabilidad.

Hacia el final de su intervención, el Mandatario llamó al Congreso a respaldar la agenda de seguridad, crecimiento y modernización del Estado. Así, subrayó la necesidad de acuerdos para enfrentar lo que definió como una etapa de “recuperación del orden institucional y económico”.