Reducción de ministerios: Gobierno enviará proyecto de ley para fusionar Interior y Segegob

El Presidente José Antonio Kast confirmó que presentarán un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Durante su primera Cuenta Pública, el Mandatario anunció que “en las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica”.

Asimismo, señaló que convocarán “a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos”.

“A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios”, indicó.

Por otro lado, el Jefe de Estado manifestó que “a casi 20 años de su creación, el Sistema de Alta Dirección Pública es la herramienta con que cuenta el Estado para que sus cargos directivos se llenen por mérito y no por cuoteo político. Valoramos ese principio y queremos protegerlo”.

Pese a ello, sostuvo que: “El sistema, tal como funciona hoy, no responde con la agilidad que el país necesita. Los concursos toman demasiado tiempo, las vacantes se acumulan, los cargos quedan por largos períodos en manos de suplencias y, en la práctica, se ha ido debilitando aquello que el ADP venía justamente a garantizar: liderazgos estables, idóneos y responsables al frente de las instituciones públicas”.