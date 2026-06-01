Universidad de Chile inaugura planta que utiliza energía solar para generar vapor industrial

La transición hacia energías más limpias sumó un nuevo avance en Chile con la puesta en marcha de la primera planta de vapor solar Fresnel del país, una instalación ubicada en el Parque Laguna Carén que busca validar el uso de energía solar para procesos industriales de alto consumo térmico.

La iniciativa fue desarrollada por Fraunhofer Chile con el apoyo del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y apunta a generar evidencia técnica que facilite la incorporación de calor renovable en actividades productivas como la minería, la agroindustria y el tratamiento de aguas.

La inauguración reunió a autoridades académicas, representantes del gobierno alemán y especialistas del sector energético. Entre ellos estuvieron la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier, además de directivos de Fraunhofer Chile y del Centro de Energía.

El proyecto recibió un financiamiento cercano a los 400 millones de pesos por parte del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, en el marco del programa Power-to-MEDME. Durante la ceremonia, la embajadora alemana destacó que el proyecto “no es solamente una planta experimental, sino también una muestra de la importancia de transformar ideas en tecnologías concretas, en desarrollo sostenible y en una mejor calidad de vida para las personas”.

La Rectora Rosa Devés resaltó el papel que cumplen la ciencia y la cooperación internacional en el desarrollo de soluciones para enfrentar los desafíos energéticos y climáticos actuales. “La economía circular, el uso sostenible de los recursos y la descentralización energética forman parte del nuevo escenario que estamos llamados a enfrentar, haciéndonos cargo al mismo tiempo de las transformaciones de los estilos de vida, de los cambios en los procesos políticos y de las nuevas condiciones climáticas”, señaló.

Asimismo, sostuvo que “en esta década de trabajo conjunto hemos aprendido que la transición energética no es solamente un desafío técnico, sino que también es un proceso social, cultural e institucional. Chile tiene el potencial para aportar a ese proceso a escala global, pero se requiere inversión en ciencias, voluntad política y, sobre todo, una red sólida de cooperación internacional estratégica”.

La planta utiliza radiación solar concentrada para generar vapor y calor destinados a procesos productivos. Esta tecnología aparece como una alternativa para reemplazar combustibles fósiles como el gas, el diésel o el carbón en operaciones que requieren temperaturas entre 100 y 200 grados Celsius. Su potencial abarca áreas tan diversas como la pasteurización de alimentos, la concentración de salmueras para la producción de litio y la recuperación de agua en procesos industriales.

Uno de los principales objetivos del proyecto es recopilar información real sobre eficiencia energética, consumo de agua y desempeño bajo condiciones climáticas chilenas, permitiendo a futuras empresas interesadas evaluar con mayor precisión la implementación de esta tecnología.

“Para nosotros es muy importante avanzar, en términos de escala, a aplicaciones que tienen potencial semiindustrial o de pilotaje, de la envergadura de esta planta“, explicó el director del Centro de Energía, Willy Kracht.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez, destacó que “la ingeniería y la investigación aplicada son un pilar esencial para enfrentar los grandes desafíos del país“, valorando la colaboración entre academia, industria y organismos internacionales.

La planta comenzó su marcha blanca en febrero de 2026 y actualmente opera de manera autónoma gracias a una instalación fotovoltaica de 12,8 kW con sistema de almacenamiento energético. Además, alimenta una planta de tratamiento de aguas integrada, consolidándose como un laboratorio a escala real para el desarrollo de soluciones energéticas sustentables.