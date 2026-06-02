A casi 90 días de Kast: centros de pensamiento progresista cuestionan incumplimiento de compromisos y planes sin avances

En el día posterior a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, la Red de Centros de Pensamiento Progresista de Chile (RCPP) lanzó el informe “Más allá de la metáfora: Estudio de cumplimiento del programa de Gobierno”.

El documento, elaborado en conjunto con la fundación progresista alemana, Friedrich Ebert Stiftung, analizó el nivel de avance de 440 medidas propuestas por el candidato Kast a través de sus bases programáticas y de un total de 18 planes complementarios. Entre los principales hallazgos está que solo se ha cumplido plenamente con una medida: la denominada “Sin licencia para estafar”, que se relaciona con entregar mayores recursos a Contraloría.

El informe detectó, por otra parte, que se han contravenido un total de 30 compromisos programáticos, principalmente por el recorte de recursos en distintas reparticiones del Estado. Además, advierte que hay planes emblemáticos sin avances como el Plan Implacable, una iniciativa que tiene que ver con seguridad pública; o el Plan Reinicia, relacionado con la modernización y fiscalización del actuar del Estado.

El vocero de la Red de Centros de Pensamiento Progresista y director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton, apuntó a “una serie de inconsistencias, de contradicciones, de cosas que ya se incumplieron, en particular, en materia de fortalecer la salud mental, que era un compromiso del Presidente Kast”.

“Hemos visto el decreto 333, que lo que hace es recortar fondos del programa de atención primaria, con el cual se podría financiar ese plan de salud mental”, detalló.

Por su parte, la también vocera de la RCPP y directora de Nodo XXI, Camila Miranda, señaló que la Cuenta Pública de Kast fue “una cuenta sin cuenta”. “Eso podría haber sido esperable considerando que es un Gobierno que lleva 83 días en el mandato. Sin embargo, también es un Gobierno que prometió cumplimiento en materias muy importantes en 90 días”, indicó Miranda, en referencia al denominado “Desafío 90”.

Además, la directora de Nodo XXI criticó que en la Cuenta Pública “el Presidente relevó avances en materia fronteriza y en materia de narco funerales, pero si revisamos el informe varias de esas medidas lo que en realidad hicieron fue ejecutar las políticas que venían trabajándose desde el gobierno de Gabriel Boric”.

“Eso puede ser lógico a propósito de las continuidades del Estado. Sin embargo, queremos poner hincapié en que acá se hizo un compromiso de un giro radical en materia de seguridad que hoy día no tiene una explicación de por qué no se sacó adelante”, dijo.

En tanto, el exministro de Estado y director de Chile 21, Francisco Vidal, recalcó que durante la campaña presidencial, Kast se comprometió a llevar a cabo un gobierno de emergencia, “pero lo que estamos viendo es un gobierno en emergencia”.

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