Arrau presenta el Plan Operativo de Seguridad Pública en medio de tensión por salida de subsecretarios

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó ante el Senado el llamado Plan Operativo de Seguridad Pública y anunció las prioridades legislativas del Ejecutivo en materia de control de la delincuencia.

En una sesión especial, el secretario de Estado afirmó que Chile enfrenta una “emergencia” en materia de seguridad pública y advirtió sobre el avance del crimen organizado, el aumento de la violencia armada y la pérdida de control territorial en distintas zonas del país.

“Olvidamos este rol primario del Estado que es brindar seguridad y que, sin seguridad, sin derecho a la integridad personal de nuestra familia o la propiedad privada, no hay libertad”, declaró.

Arrau aseguró que el país enfrenta un escenario crítico y señaló que “tenemos una emergencia, que tenemos un problema de seguridad pública que afecta incluso la seguridad nacional”. “El delito cambió, hoy día más violento, más armado, más organizado y el Estado va tarde”, afirmó Arrau, quien también alertó sobre el aumento de secuestros, el crecimiento de la población penal y el ingreso de armas irregulares al país.

El titular de Seguridad planteó además que existen sectores donde “el Estado efectivamente no entra, donde el Estado de Derecho hoy día no está”, en referencia a zonas de la Macrozona Sur y del norte del país.

En esa línea, presentó una hoja de ruta operativa basada en seis focos de gestión: control de calles y barrios, combate al reclutamiento delictual de menores, protección de fronteras y rutas críticas, combate al crimen organizado, control de cárceles y fortalecimiento institucional.

Arrau también anunció las prioridades legislativas del Ejecutivo en materia de seguridad, entre ellas la ampliación de la flagrancia, modificaciones al sistema de expulsiones de extranjeros irregulares que cometan delitos, la ley anti encapuchados, mayores sanciones para asociaciones criminales, juicio oral en ausencia, endurecimiento de penas para fugas de reos y la modernización de la carrera de Carabineros.

Salida de subsecretarios

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó este martes la petición de renuncia al subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, luego de una reunión realizada la mañana de este martes en dependencias de la cartera.

Ambas autoridades habían sido designadas por el Mandatario junto a Trinidad Steinert, quien dejó el cargo el pasado 19 de mayo tras la decisión del Ejecutivo de modificar la conducción del ministerio.

Tras la reunión, Arrau defendió la medida y sostuvo que los cambios responden a una reorganización interna del equipo de trabajo. “Es normal que cuando hay cambios en los ministerios, hay cambio en los focos y gestión”, afirmó el secretario de Estado.

El ministro agregó que “estamos en proceso de readecuación y, como he dicho, estamos todos en constante evaluación”, en referencia a la reestructuración que impulsa en la cartera.

Las salidas provocaron reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición. El senador Andrés Longton (RN) sostuvo que “el Presidente y el ministro están, por supuesto, en su derecho de conformar sus equipos de trabajo”. Sin embargo, agregó que desde Renovación Nacional tenían “una buena evaluación del exsubsecretario Jouannet” y cuestionó la forma en que se concretó su salida.

“Creemos que existen formas para abandonar los cargos y ésta no nos parece la más adecuada”, señaló Longton, quien destacó el rol político y técnico de Jouannet además de expresar que “fue un gran colaborador para sacar adelante importantes proyectos de seguridad durante el gobierno anterior”.

Asimismo, sostuvo que “su salida se produzca a tan pocos días del arribo del nuevo ministro, revela una torpeza política que debiera corregirse”, considerando el aporte que, a su juicio, Jouannet ha realizado al gobierno y al sector.

Desde la UDI, el diputado Jaime Coloma respaldó la decisión del titular de Seguridad y aseguró que “en seguridad se requiere conducción clara, equipos cohesionados y una estrategia común para enfrentar con fuerza la delincuencia y el crimen organizado”.

Afirmó que la medida “muestra un ministro que está ordenando las prioridades, fortaleciendo a su equipo y preparando una propuesta robusta para el Congreso”. Asimismo, aseguró que su partido apoyará “todo aquello que permita darle más eficacia, más coordinación y mejores resultados a nuestra política de seguridad”.

En contraste, el diputado Marcos Ilabaca (PS) criticó duramente la decisión y sostuvo que “la solicitud de renuncia y el descabezamiento de todo el Ministerio de Seguridad ha sido un error”. El parlamentario subrayó que “este gobierno en materia de seguridad pública no tenía ningún nivel de preparación” y acusó que el Ejecutivo “no sabe y no estaba preparado para gobernar”.

Ilabaca cuestionó la sucesión de cambios en el área de seguridad y reiteró que “todo el actuar de este gobierno en materia de seguridad pública ha sido un error”.