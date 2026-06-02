Centro de Cultura Digital de México invita a estudiantes y artistas latinoamericanos al programa "Aula Virtual 2026”

El Centro de Cultura Digital (CCD), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en conjunto con la Escuela de Sensibilización Tecnológica Latinoamericana invita a estudiantes, artistas y público en general de México y Latinoamérica a participar en “Aula Virtual – 2º trimestre 2026”, un programa de formación, experimentación y creación colectiva en torno al arte y las tecnologías.

Este espacio propone una experiencia de aprendizaje enfocada en el contexto latinoamericano, donde la tecnología se entiende desde diversas perspectivas como herramienta técnica, lenguaje cultural, territorio político y campo de experimentación artística.

La invitación está dirigida a artistas de corta a mediana carrera, estudiantes de artes y personas interesadas en explorar nuevas formas de creación contemporánea mediante el uso de tecnologías digitales. A lo largo del programa, las y los participantes trabajarán con sonido, imagen, inteligencia artificial, interactividad y realidades extendidas y en el desarrollo de procesos de creación interdisciplinaria que culminará en una exhibición colectiva.

El programa de “Aula Virtual – 2º 2026” se dividirá en tres módulos de aprendizaje: “Exploración, registro y alfabetización sonora situada”; “Interactividad, medios inmersivos y memoria territorial”; y “Teoría crítica, inteligencia artificial y diseño de proyectos”.

El periodo de registro es totalmente gratuito y permanecerá abierto hasta el jueves 11 de junio de 2026.

Ana Escutia, coordinadora de Aula Virtual, recuerda que “el programa existe desde el año pasado y para nosotras fue una sorpresa darnos cuenta que una de las zonas que tenía más solicitudes fue Chile”.

“Nos da un gusto enorme compartir esta invitación para toda la región” agregó la artista, gestora y Coordinadora Educativa y Comunidades en el CCD.

Este ciclo se despliega como una edición extraordinaria. Mientras el norte transita el verano y el sur habita el invierno, el Aula Virtual se convierte en un punto de encuentro para trazar ejes cardinales que nos conectan geográficamente. En esta ocasión, el programa hospeda y coproduce la Escuela de Sensibilización Tecnológica Latinoamericana, una instancia de formación, experimentación y creación colectiva impulsada en conjunto con Toda la Teoría del Universo (Chile) y Asimtria.org (Perú).

La curadora, investigadora y gestora cultural chilena, Susana Chau, explica que la Escuela de Sensibilización Tecnológica Latinoamericana —iniciativa realizada en colaboración con Toda la Teoría del Universo y Asimtria — propone pensar la tecnología y la creación desde las realidades particulares de América Latina.

“Creemos que es importante preguntarnos cómo apropiarnos de esas tecnologías desde nuestras cosmovisiones, identidades y experiencias territoriales” —añade Chau — “y cómo utilizarlas no sólo para producir imágenes o contenidos, sino también para contar nuestras propias historias, hablar de nuestras memorias, de nuestras comunidades y de nuestras formas de imaginar el futuro”.

Para más información, consulta el programa completo en centroculturadigital.mx y en las redes sociales del Centro de Cultura Digital.

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