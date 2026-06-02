Clint Eastwood se despide del cine: confirman su retiro a los 96 años

El cineasta y actor estadounidense Clint Eastwood, considerado una de las últimas grandes leyendas vivas de Hollywood, se retiró oficialmente de la industria cinematográfica a los 96 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el músico Kyle Eastwood, cerrando así una trayectoria de más de siete décadas marcada por éxitos tanto como intérprete como detrás de las cámaras.

Aunque durante los últimos años existieron especulaciones sobre su futuro profesional, especialmente tras el estreno de la película “Jurado Nº 2” en 2024, las recientes declaraciones de su hijo apuntan a que ya se encuentra retirado de la actividad cinematográfica. El largometraje, protagonizado por Nicholas Hoult y Toni Collette, sería así su última obra como director.

Nacido en 1930 en San Francisco, Eastwood alcanzó fama internacional durante la década de 1960 gracias a la llamada “Trilogía del Dólar”, dirigida por Sergio Leone. Más tarde consolidó su estatus de estrella con personajes icónicos como el inspector Harry Callahan en la saga de “Dirty Harry”.

Su influencia, sin embargo, trascendió la actuación. Como director, construyó una de las filmografías más reconocidas de Hollywood, con títulos como “Unforgiven“, “Mystic River“, “Million Dollar Baby“, “Gran Torino” y “American Sniper“. Su trabajo le valió cuatro premios Oscar y el reconocimiento como uno de los realizadores más importantes de su generación.

A lo largo de su carrera, Eastwood fue admirado por su estilo austero y eficiente detrás de cámaras. Conocido en la industria por privilegiar pocas tomas y rodajes breves, desarrolló una metodología de trabajo que contrastó con las grandes producciones contemporáneas y que le permitió mantenerse activo hasta una edad avanzada.

Su retiro marca el cierre de una de las trayectorias más longevas y exitosas del cine estadounidense. Actor, director, productor e incluso exalcalde de la localidad de Carmel-by-the-Sea, Eastwood deja así un legado que atraviesa generaciones y que continúa influyendo en cineastas de todo el mundo.