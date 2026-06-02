Colombia: IDEA Internacional advierte que elecciones y debate público están "cruzados por la desinformación"

La directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Marcela Ríos, aseguró que las elecciones presidenciales en Colombia se dan en un contexto de alta polarización y de una gran proliferación de desinformación.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la también exministra de Justicia sostuvo que más allá de los cuestionamientos del actual presidente, Gustavo Petro —quien inicialmente puso en duda los conteos que daban como ganador al ultraderechista, Abelardo de la Espriella—, los comicios se desarrollaron sin mayores contratiempos.

“Es una democracia y un sistema con altos niveles de integridad del proceso electoral y este era un proceso extremadamente observado, se dio la mayor cantidad de observación internacional en la historia del país”, observó.

Ríos señaló que las dudas sobre los resultados “son preocupantes”, pero también “hay que reconocer que el mismo candidato (Iván) Cepeda, ayer salió a bajarle el tono a este cuestionamiento y a decir que no habían irregularidades que permitieran decir que había un fraude”. “Esperemos que ahora la discusión se centre más bien en el proceso político”, agregó.

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La directora de IDEA recalcó que “está siendo una elección donde se muestra el país partido en dos”. En la segunda vuelta, programada para el próximo 21 de junio, se enfrentarán Abelardo de la Espriella y el abanderado de la izquierda y sucesor de Petro, Iván Cepeda.

“Aquí lo importante es reconocer que Cepeda obtuvo la mayor cantidad de votos que ha obtenido una candidatura de izquierda, incluso más que Petro en primera vuelta la vez pasada y que la ultraderecha dejó en el camino a la derecha tradicional, como está haciendo la tónica en muchos países de la región”, comentó Ríos.

La socióloga afirmó que hay un ambiente de polarización: “Esta visión de ver al adversario como enemigo y discursos anti élites, antipartidos, que llevan mucho tiempo instalándose en Colombia”. “En la medida en que los candidatos más moderados no logran conseguir el apoyo de la ciudadanía hay un cierto premio de los ciudadanos y las ciudadanas a los candidatos más altisonantes, que insultan, que gritan, y eso es extremadamente problemático”, agregó.

Por otra parte, respecto al fenómeno de la desinformación, Ríos explicó que al igual que muchos otros países, Colombia “no tiene una regulación robusta para controlarla” y aunque hay intentos por parte de las instituciones electorales todavía son “muy incipientes”.

“Hay un bajo costo para difundir información de baja calidad por parte de ciertos actores, pero también vemos estos fenómenos globales, como la emergencia de pseudo medios de comunicación alternativos, canales de YouTube, programas en redes sociales, que no son elaborados por periodistas y con una gran cantidad de influencers que muchas veces están financiados por las propias candidaturas o por sectores políticos”, detalló.

Lo anterior, según Ríos, sumado a la falta de regulación, la “emergencia de medios de comunicación” y la inteligencia artificial generativa “hace el cóctel perfecto para tener debate público cruzado por desinformación”.