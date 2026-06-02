CONFECH mantiene convocatoria a marcha pese a cambio de recorrido por parte de la Delegación Presidencial

La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) confirmó que la marcha convocada para este miércoles 3 de junio se realizará desde Plaza Baquedano a las 10:30 horas, pese a la modificación del recorrido autorizada por la Delegación Presidencial Metropolitana.

Según informó la organización, la solicitud original contemplaba un trazado desde Baquedano hasta Los Héroes. Sin embargo, la respuesta entregada por la autoridad fijó un recorrido distinto, entre Los Héroes y el Metro Ecuador.

Desde la CONFECH señalaron que este martes las presidencias de la FECh, FEDEP, FEUC, FEUM, FEUSACH y el Colegio de Profesores acudieron a la Delegación Presidencial ante la falta de respuesta a la solicitud ingresada previamente.

En un comunicado, la organización indicó que se les habría informado la existencia de un correo enviado el viernes para coordinar la solicitud, lo que fue descartado por las dirigencias, quienes aseguran que no existe registro del mensaje en las casillas informadas.

La resolución fue comunicada cerca de las 17:30 horas, estableciendo la modificación del recorrido originalmente solicitado.

El vocero nacional de la CONFECH, Diego Torres, cuestionó la decisión de la autoridad: “Pese a las trabas impuestas por el Gobierno y la Delegación Presidencial para limitar nuestro derecho a la movilización, los y las estudiantes no nos perdemos. Mañana, a lo largo de todo Chile, saldremos a las calles para defender nuestros derechos y exigir respuestas concretas a las demandas del movimiento estudiantil”.

Torres agregó que “ninguna maniobra administrativa ni intento de restringir la participación estudiantil detendrá la voluntad de miles de estudiantes que hoy se organizan y movilizan por una educación digna y por mejores condiciones para estudiar y vivir”.

En relación al cambio de recorrido, el dirigente indicó que la modificación fue comunicada sin que, según su versión, se hubiera informado previamente en las instancias de coordinación sostenidas durante la jornada.

Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (FEDEP), su presidenta Sofía Ávila señaló que la situación genera preocupación respecto del desarrollo de la movilización.

Ávila añadió que el debate actual en materia de seguridad pública se cruza con el contexto de la convocatoria. “Lo vemos con bastante preocupación entendiendo los últimos proyectos que han estado presentando por parte del Ejecutivo, como el Registro Nacional de Vándalos, y de esta manera cómo se podría utilizar como un instrumento para apresurar la discusión en el Congreso”, señaló.

La dirigenta enfatizó que el rechazo al recorrido propuesto por la CONFECH podría ser utilizado por el Ejecutivo para agilizar el trámite legislativo del proyecto. “Se podría utilizar como un instrumento para apresurar la discusión en el Congreso sobre la posible aprobación, entendiendo las consecuencias que genera una manifestación que no está siendo aprobada, y la represión que se pueda presentar”, señaló.

El proyecto mencionado corresponde a una iniciativa anunciada en la última Cuenta Pública, que contempla la creación de un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. La propuesta busca sancionar a personas que participen en desórdenes en la vía pública o daños a infraestructura, y contempla además eventuales restricciones de acceso a beneficios como la gratuidad en la educación superior.

La CONFECH reiteró que la movilización se realizará de todas formas en el horario convocado, independientemente del trazado autorizado por la Delegación Presidencial.