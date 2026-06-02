Diputada Ossandón (RN): "La forma de hacer política de Chile Vamos va a terminar gobernando"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ximena Ossandón (RN), analizó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y los desafíos que enfrenta la megarreforma del Gobierno de cara a su segundo trámite legislativo.

En primera instancia, la diputada de Renovación Nacional destacó el tono del Mandatario en su discurso frente al Congreso Nacional. “Me encantó que el Presidente tuviera un tono mucho más moderado, sin atacar a la oposición, dejando atrás el diagnóstico, que ya tanto se ha repetido, que ya tanto se conoce”, indicó.

“Es mucho más convocante un Presidente que tiene ese tono a uno que esté toreando a los que están siempre al frente”, destacó y agregó que ojalá este estilo sea replicado por “toda la institucionalidad hacia abajo”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

“Así, tú el día de mañana vas a poder convocar al que está al frente por algún objetivo deseado, por algún bien común que todos compartamos, sobre todo en temas tan relevantes como la seguridad y el crecimiento económico”, afirmó.

En esa línea, Ossandón expuso que espera que “ese tono sea real y que sea permanente”. “Eso no te hace ni menos valiente, ni una persona más débil. Por el contrario, con el buen tono se puede decir exactamente lo mismo, pero de buena forma”, subrayó.

Respecto al sector del oficialismo que buscaba una forma “más confrontacional” de parte de las autoridades, la parlamentaria respondió que “tal vez es un estilo diferente”. Sin embargo, opinó que esa manera de hacer política “va a cambiar en la medida que la ciudadanía entienda que la polarización no le conviene a nadie, que estos programas que tienen mucho rating, pero tratan de como tú le pegas al del frente, lo único que hacen es que te acuestas furioso y no resuelves nada”. “La polarización no llega a nada”, enfatizó.

“Nosotros tratamos e hicimos con éxito la reforma de pensiones, donde efectivamente el gobierno cedió y nosotros también cedimos. Es lo único que permanece en el tiempo, porque después viene otro gobierno y termina con todo lo que hizo el gobierno anterior de un plumazo. Recordemos que el presidente Boric con la constitución quería transformar todo, todo, todo, todo y al final Chile dijo no. Es el Chile que se tiene que levantar hoy día, personas que valoren a los diputados y senadores que hacen la pega, que tienen sentido común, que no andan todo el día haciendo frases para el bronce, para los reels”, agregó.

Sobre cuán escuchados se sintieron desde su sector sobre los contenidos que abordó el Presidente en la Cuenta Pública, la diputada afirmó que en el discurso se abordaron anuncios y que “todo lo demás es historia para escribir”.

“Por ejemplo, hoy día yo tengo convocado un almuerzo con todas las parlamentarias de Chile Vamos para juntarnos con el ministro Rau, del Trabajo, para ver el tema de Sala Cuna Universal, dado que fue una demanda que nosotros tuvimos con él desde el día 1 (…) hoy día necesitamos que se ponga en marcha, sobre todo por la urgencia que hoy día tenemos el tema del desempleo”, aseguró.

En línea con lo anterior, planteó que las materias laborales son centrales y lo han señalado de esa forma desde su sector, por eso también han defendido la franquicia del Sence. “Tenemos entendido que el Gobierno sí va a tomar esa propuesta que yo presenté personalmente (acerca del Sence), porque en el fondo hay personas. La vida no es lineal y hay gente que no puede estudiar, hay gente que no se puede capacitar y el Estado no le puede quitar esa herramienta”, dijo Ossandón.

En cuanto a materias en los que habría consenso en el oficialismo, pero que el Gobierno discrepa, como los recortes en atención primaria de salud, el recorte al Fondo Común Municipal o, incluso, Sala Cuna Universal, la parlamentaria aseguró que el Ejecutivo “discrepa y no discrepa”.

Por ejemplo, respecto al Fondo Común Municipal declaró que: “Nosotros hemos sido clarísimos, al menos desde Renovación Nacional y lo digo yo, Ximena Ossandón, que el que tiene para pagar, que pague. Yo no veo por qué una promesa de campaña va a estar escrita en piedra y el día de mañana, si la economía crece a un 4% o lo que sea y empezamos a levantarnos, bueno, ahí podemos terminar nuestra promesa de campaña”.

“Entonces, tenemos que mirar en grande y a futuro este tipo de cosas. Estoy muy esperanzada por lo que estamos viendo y efectivamente nosotros hemos tenido una recepción de parte del Gobierno (…) Pero eso se va a ir notando, yo te lo aseguro que la forma de hacer política de Chile Vamos va a terminar gobernando en este Gobierno, no me cabe ninguna duda. Es como cosa de ver cómo han ido tomando ciertos puestos y yo creo que el Presidente se siente cómodo, porque también fue alguna vez parte de este conglomerado”, aseveró la parlamentaria.

Proyecto de reconstrucción nacional

En cuanto al debate de la megarreforma y las quejas de parlamentarios oficialistas que expusieron que el Gobierno no los ha escuchado, la diputada Ossandón aseguró que “discrepa”. “Tal vez algún diputado no fue escuchado, pero tuvimos reuniones, tuvimos almuerzos, el tema del Sence fue escuchado, así como el del crédito a las pymes, hicieron un cambio para poder favorecer a las mujeres”, aseguró la vicepresidenta de la Cámara Baja.

“Esto es un proceso y normalmente se da, lo cual es una lástima, que la conversación más pausada, menos política, siempre se da en el Senado, porque nosotros (Cámara de Diputados) somos más de levantar banderas y hacer más escándalos, por decirlo así. Eso al final te impide un diálogo serio, porque cuando tú tienes que dialogar entre dos personas tienen que estar los canales abiertos de lado y lado”, analizó.

En ese sentido, agregó: “Uno está dispuesto a ceder y el otro está dispuesto a ceder también y no pretender que se le va a contestar en todo. Pero nosotros no podemos decir que no se escucharon nuestras propuestas. Yo no me atrevería a decir eso, porque lo sentiría muy, muy injusto. Sé que algunas cosas se recibieron con bastante resistencia, pero hoy día yo veo cómo se van a implementar en el Senado”.

“Se escuchó al PDG, estuvieron conversaciones con varios otros comités, pero insisto, si yo voy a sentarme a una mesa a decir: ‘Mira, aquí está mi propuesta y si usted no no las cumple, yo le voto todo en contra’. A mí me parece que es una falta de patriotismo absoluto, porque nadie puede partir negando el diagnóstico del país, la necesidad de superar el tema de la seguridad, la necesidad de crecimiento económico”, aseguró.

Por lo anterior, Ossandón aseguró que hay que, al menos, dar “la chance al Gobierno de hacer algo”. “Si nos equivocamos se puede cambiar el camino, pero no le peguemos un palo de entrada, porque me parece tremendamente responsable con nuestro territorio decir que no todo está bien y si no hacemos nada esto puede estar aún peor”, afirmó.

En tanto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados llamó a los senadores “a que vuelvan a esa tradición republicana que ellos tienen: sentarse a conversar en pro del bienestar de la ciudadanía, no del partido, de la ciudadanía”.