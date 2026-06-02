Gobierno impulsa aumento de deuda por US$6.200 millones y abre nuevo enfrentamiento político tras la Cuenta Pública

Tras la decisión de La Moneda de aumentar el límite del endeudamiento para el 2026, la oposición acusó que el Gobierno busca cubrir el costo fiscal de su reforma tributaria con más endeudamiento. Mientras, desde Chile Vamos defendieron la medida y apuntaron al deterioro de las cuentas públicas heredadas de la administración anterior.

La tarde de este lunes, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el Presidente José Antonio Kast firmó un proyecto de ley para aumentar en US$6.200 millones el límite de endeudamiento autorizado para 2026. La iniciativa fue suscrita junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y deberá iniciar ahora su tramitación en el Congreso.

Según explicó el Ejecutivo, la actualización del escenario fiscal mostró mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores obligaciones de gasto, el efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda y compromisos pendientes que deben ser cubiertos durante este ejercicio presupuestario.

El Gobierno sostuvo que el aumento de la autorización de deuda permitirá asegurar el cumplimiento de obligaciones del Estado y enfrentar una situación fiscal más compleja que la proyectada originalmente.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la medida y advirtió sobre el peso que ha adquirido la deuda para las finanzas públicas.

En conversación con Radio Pauta, el secretario de Estado aseveró que la medida “es un aumento marginal“. Sin embargo, sostuvo que: “El nivel de deuda del país ya es más costosa de lo que teníamos unos años atrás. Hoy día pagamos solo por interés alrededor de 4 mil 400 millones de dólares anuales”.

En el oficialismo cerraron filas con la decisión del Ejecutivo. Desde Renovación Nacional, el diputado Eduardo Durán sostuvo que el Gobierno está enfrentando una situación fiscal que, a su juicio, se arrastra desde administraciones anteriores.

“Todo Chile conoció hace pocos días que Chile había aumentado su deuda en 40 mil millones de dólares. Por lo tanto, ahora que esta situación se enfrenta en forma decidida, valiente y transparente, solicitar un endeudamiento de 6 mil millones de dólares va en la línea correcta de establecer un piso para las finanzas públicas, manejar con responsabilidad los recursos y comprometer financiamiento para todos los compromisos sociales que el Gobierno tampoco quiere dejar de cumplir con la ciudadanía”, señaló.

Desde la UDI, el diputado Jaime Coloma afirmó que el aumento del techo de deuda permitirá cubrir compromisos que el Estado no puede postergar.

“Estos 6 mil 300 millones son para cubrir exactamente ese espacio que queda en relación al déficit que lamentablemente ha ido creciendo. Todos sabemos que el ministro Jorge Quiroz no hubiera querido estar en esta situación, pero es lo que corresponde, porque hay que garantizar los derechos sociales y el funcionamiento normal del Estado”, aseguró.

Las críticas de la oposición

La defensa del Gobierno encontró una rápida respuesta en la oposición. El diputado independiente-PPD, Carlos Bianchi, cuestionó que el anuncio se realizara pocas horas después de la Cuenta Pública y acusó falta de información hacia el Congreso.

“Llama poderosamente la atención que ayer en la Cuenta Pública el Presidente Kast no le haya advertido al Congreso que saliendo de la Cuenta Pública iba a firmar un decreto para endeudar al país en 6 mil 200 millones de dólares. Esta situación nunca se había visto. Sentimos que esta forma de gobernar genera una enorme desconfianza en el país y en este Congreso”, emplazó el parlamentario.

A su vez, el diputado socialista Daniel Manouchehri sostuvo que el aumento de deuda está directamente relacionado con la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo.

“El ministro Quiroz le va a solicitar a este Congreso endeudar al país y ese endeudamiento no es para construir hospitales, no es para construir colegios, no es para mayor seguridad para la gente. Lo que le va a pedir a este Congreso es mayor endeudamiento para pagar su obsesión de ley de los superricos. Nosotros le tenemos otra solución: no avanzar en este regalo que le quiere hacer al sector más rico del país”, criticó Manouchehri.

Las críticas continuaron durante la discusión en la Comisión de Hacienda. En ese contexto, el diputado del Frente Amplio Jorge Brito pidió revisar los antecedentes fiscales antes de iniciar el debate sobre el aumento del endeudamiento.

“Lo advertimos hace un par de semanas. Chile no se puede endeudar más y la megarreforma tributaria pone en riesgo al Estado y a la economía nacional. Es incompatible querer disminuirle los impuestos al 1% de más altos ingresos, generar un forado fiscal de miles de millones de dólares y al mismo tiempo pedirle al Congreso que autorice al Presidente Kast a endeudarse más de lo prudente. Si quieren endeudarse más de lo legal y de lo prudente, tienen que desistir de su megarreforma tributaria”, manifestó.

Los cuestionamientos no quedaron solo en los partidos de izquierda. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Jorge Díaz, adelantó que la colectividad votará en contra del proyecto y calificó la iniciativa como contradictoria con otras decisiones adoptadas por el Gobierno durante sus primeros meses.

“Esto es absolutamente inconsistente con los distintos anuncios que se han hecho respecto de, por un lado, reducir los mecanismos del Mepco para incrementar el precio de los combustibles; por otro, se anunciaron recortes en materia de salud y en otras tantas carteras. Y por último, se incorpora un área que es absolutamente incomprensible porque, producto de la aprobación de la megarreforma en la Cámara de Diputados, se reduce el ingreso de gastos fiscales”, sostuvo.

El parlamentario también cuestionó que el anuncio se realizara pocas horas después de la Cuenta Pública y acusó falta de transparencia por parte del Gobierno.

La respuesta del ministro de Hacienda

Frente a las críticas por no haber anunciado el aumento de deuda durante la Cuenta Pública, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la decisión del Ejecutivo y aseguró que la medida fue comunicada durante la misma jornada.

“No tengo idea por qué no fue ahí. La verdad es que se dijo en términos generales. El mensaje es un resumen de las cosas que se han hecho hasta este minuto, de los logros hacia el futuro y de la visión de esperanza que puso el Presidente”, afirmó.

Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que el aumento del techo de endeudamiento forma parte del seguimiento habitual de las cuentas fiscales: “Este es un tema que va acompañando las cuentas fiscales y se comunicó ayer mismo en la tarde. Nosotros estamos trabajando en el decreto fiscal y esperamos ponernos el propósito de no sobrepasar eso; va a tener que conciliarse con otras medidas”.

Respecto del impacto que tendrá la medida sobre el nivel de deuda pública, Quiroz indicó que el Ejecutivo mantiene como referencia no superar el 45% del PIB, aunque reconoció que aún no existe una estimación definitiva.