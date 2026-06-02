Kast firmó proyecto de registro de vándalos y el decreto del Plan Retorno

En el Palacio Presidencial de Cerro Castillo y tras la Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast encabezó la firma de tres iniciativas orientadas a fortalecer el orden público, la responsabilidad fiscal y la gestión migratoria del país.

El mandatario subrayó que estas medidas forman parte de la agenda del Gobierno para fortalecer la seguridad, recuperar el orden institucional y garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.

Durante la ceremonia se firmó el proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa anunciada por el mandatario durante su Cuenta Pública.

Tal medida busca establecer un registro nacional de personas condenadas o sancionadas por actos de vandalismo e incivilidades que afecten los espacios públicos y la convivencia ciudadana.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que la propuesta apunta a fortalecer las herramientas del Estado para resguardar el orden público y recuperar espacios para las familias chilenas.

Kast también firmó un proyecto de ley que propone aumentar la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos 2026 en US$6.200 millones.

Esta iniciativa responde a la actualización del escenario fiscal realizada en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre.

Ese informe evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores obligaciones de gasto no plenamente consideradas en la formulación presupuestaria, el efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda y la necesidad de fortalecer la posición financiera del Fisco.

En particular, la mayor necesidad de deuda se deriva de la profundización del déficit fiscal en US$3.800 millones con respecto a lo estimado en la Ley de Presupuestos, US$900 millones por efecto tipo de cambio y US$1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante y caja.

La jornada también contempló la firma del decreto relativo al Mecanismo de Salida Voluntaria contenido en el Plan Retorno.

Tal iniciativa está destinada a facilitar el regreso a sus países de origen de migrantes que se encuentran en situación irregular y que de forma voluntaria deseen abandonar el territorio nacional.

La actividad concluyó con la firma de las iniciativas y una fotografía oficial junto a las autoridades presentes.