Martín Arrau remueve a los dos subsecretarios de Seguridad y acelera reestructuración de la cartera

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, solicitó este martes la renuncia de los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, quienes encabezaban las subsecretarías de Seguridad y de Prevención del Delito, respectivamente.

De acuerdo a información del diario La Tercera, la decisión fue comunicada por el secretario de Estado durante la mañana, en reuniones sostenidas con ambas autoridades, en el marco de una evaluación interna que comenzó tras el reciente ajuste de gabinete que significó la salida de Trinidad Steinert.

Según antecedentes conocidos durante esta jornada, Arrau inició una revisión de las distintas áreas de la cartera con el objetivo de imprimir su propio sello a la gestión del ministerio, una de las prioridades del Gobierno de José Antonio Kast.

La salida de los subsecretarios se produce en una semana marcada por la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo, que tuvo un lugar central en la primera Cuenta Pública del Mandatario. Además, ocurre a pocas horas de que Arrau presente ante el Congreso Nacional el nuevo plan de seguridad del Gobierno.

El ministro tiene previsto exponer este martes ante el Senado y continuar el miércoles con una presentación similar en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante sus primeras semanas al frente de la cartera, Arrau ha desplegado una intensa agenda de trabajo, que ha incluido visitas a cuarteles policiales y recintos penitenciarios, además de reuniones con autoridades políticas, expertos y exresponsables del área de seguridad.

Entre estos últimos figuran el exministro Luis Cordero y el exsubsecretario Felipe Harboe, quienes podrían integrarse a un consejo consultivo que el titular de Seguridad anunciaría próximamente.

Respecto de los reemplazantes de Jouannet y Quintana, desde el Ejecutivo señalaron que los nombres aún se encuentran en evaluación y que serán informados durante los próximos días.