Para el periodo 2026-2030: profesora Alejandra Mizala será la nueva Rectora de la U. de Chile

La académica Alejandra Mizala fue electa Rectora de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030, tras imponerse con un 60,93% de los votos en la segunda vuelta que tuvo lugar este martes 2 de junio.

En este balotaje, Mizala superó al profesor Francisco Martínez, quien obtuvo el 39,07% de los votos en la elección.

El proceso eleccionario, que tuvo una primera votación el pasado 12 de mayo, se realizó de manera electrónica, marcando un hito en los procesos electorales de la Casa de Bello. La votación fue liderada por la Junta Electoral Central, encabezada por la Prorrectoría, la que estuvo a cargo de supervisar el proceso en articulación con UParticipa, plataforma institucional de votación electrónica remota.

La profesora Alejandra Mizala Salces es Economista de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la University of California, Berkeley. Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, cuenta con más de 37 años de trayectoria académica en docencia, investigación, gestión institucional y diseño de políticas públicas, con un compromiso sostenido con la equidad y el fortalecimiento de la educación pública.

Fue Prorrectora de la Universidad de Chile entre 2022 y 2026, impulsando una gestión orientada a la calidad académica, el trabajo colaborativo y la modernización institucional. Durante este período contribuyó al fortalecimiento de la autoevaluación institucional, la actualización del sistema de calificación académica, avances en transformación digital y proyectos estratégicos de resguardo patrimonial.

Además, lideró el proceso de Acreditación Institucional que culminó con la acreditación de excelencia por siete años (2025–2032). Su investigación se centra en economía de la educación, calidad, equidad y brechas de género en STEM.

Ha liderado numerosos proyectos, asesorado a organismos internacionales e integrado comisiones y consejos asesores en educación, trabajo, pensiones y género, junto con fundar y dirigir unidades académicas como el CEA, el MGPP, el CIAE y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación.

Primera vuelta del proceso

La primera vuelta de estas elecciones tuvieron lugar el pasado 12 de mayo, también de manera electrónica y enfrentaron al actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), profesor Francisco Martínez; el actual decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, profesor Pablo Ruiz-Tagle; el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022 y académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, profesor Sergio Lavandero; y la profesora Alejandra Mizala, ex prorrectora y académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

La votación contó con una participación del 72% del claustro, correspondiente a 3 mil 37 participantes de un universo de 4 mil 218 académicas/os.

En cuanto a los resultados de esta primera vuelta, por orden de mayoría, la profesora Alejandra Mizala tuvo 1060,25 de preferencias, que representan el 42,72% del padrón electoral; el profesor Francisco Martínez, obtuvo 576 votos, que constituyen el 23,2%; el profesor Sergio Lavandero obtuvo 554,75, que corresponde al 22.33%; y el profesor Pablo Ruiz Tagle alcanzó 291,625, correspondiente al 11.75%.

31 rectorados en la historia de la Universidad

La Casa de Bello elige a su máxima autoridad cada cuatro años, y desde 1843 cuando Andrés Bello fue el primer Rector, 31 académicos y académicas han ocupado el cargo. Cinco han sido los estatutos que, entre otras normas de la institución, han dado marco a la elección de la máxima autoridad.

Tras el término de la dictadura y el regreso de la democracia, Jaime Lavados fue el primer rector elegido democráticamente, devolviéndole el voto a los académicos de la Universidad y comenzando un camino que tuvo como rectores al mencionado Lavados (1990-1998), Luis Riveros (1998-2006), Víctor Pérez (2006-2014), Ennio Vivaldi (2014-2022) y Rosa Devés, (2022-2026), quien es la primera mujer en la historia en ser Rectora de la Casa de Bello.

Estas elecciones se realizaron por primera vez con voto electrónico, en un proceso caracterizado por ser rápido y seguro.