Presidente Kast encabeza homenaje a los 100 años de vida del doctor Fernando Monckeberg

A pocos días de cumplir 100 años, el médico, investigador y académico Fernando Monckeberg recibió este martes un homenaje encabezado por el Presidente José Antonio Kast, junto a las ministras de Salud, May Chomali, y de Ciencia, Ximena Lincolao, además de autoridades universitarias, representantes del mundo científico y familiares.

La ceremonia buscó reconocer la trayectoria de quien es considerado una de las figuras más influyentes de la salud pública chilena, gracias a su trabajo pionero en el combate de la desnutrición infantil, fenómeno que marcó a Chile durante gran parte del siglo XX.

Durante su intervención, el Presidente Kast destacó la capacidad del doctor Monckeberg para anticiparse a los desafíos del país y transformar una preocupación sanitaria en una política de Estado de largo alcance. “Usted entendió que esta era una política de Estado y fue tan hábil que organizó los tres programas de salud y nutrición de los candidatos presidenciales de 1970. Entendió que esta era una lucha política, una lucha por la vida y una lucha por la familia”, afirmó.

El Mandatario también valoró el carácter multidimensional del trabajo impulsado por el médico y señaló que sus investigaciones permitieron comprender que la desnutrición no era únicamente un problema sanitario. “Usted dijo que esto era un problema social junto con un problema de salud. Era un problema de pobreza, de vivienda, de agua potable, de educación y de afecto. Se jugó siempre por lo más importante: la vida”, sostuvo.

Formado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Monckeberg desarrolló gran parte de su carrera académica en nuestra casa de estudios. En 1954 asumió la dirección del Laboratorio de Investigaciones Pediátricas y posteriormente fue profesor de Pediatría y Nutrición.

Su trabajo permitió demostrar que la desnutrición severa durante los primeros años de vida provocaba daños cognitivos irreversibles, hallazgos que influyeron directamente en el diseño de políticas públicas de alimentación infantil y en programas que marcaron generaciones, como la distribución de la tradicional Leche Purita.

Además, fue fundador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), organismo que desde 2015 lleva oficialmente su nombre, y creador de la Corporación para la Nutrición Infantil, institución que impulsó una red nacional de centros de recuperación nutricional.

Durante la ceremonia, el Jefe de Estado recordó precisamente el impacto de iniciativas como la Leche Purita en la vida cotidiana de miles de familias chilenas.“Fue una genialidad que transformó la vida de las personas con algo tan sencillo como darle valor a algo que muchos no valoraban. Son cosas prácticas que uno no deja de admirar”, comentó.

El Mandatario también dedicó parte de sus palabras a reconocer el papel que desempeñó la familia del doctor Monckeberg en el desarrollo de su obra, especialmente su esposa, Angélica Vergara. “Ella permitía que su marido se dedicara a otros, a los más pobres, a los más humildes y a los más vulnerables. Creo que merece un tremendo aplauso”, señaló.

Asimismo, destacó el vínculo del médico con la población La Legua, donde desarrolló parte importante de sus investigaciones y que él mismo definió en distintas ocasiones como su verdadero doctorado. “Usted decía que su doctorado fue en la población La Legua. Ese es el doctorado que a veces falta: conocer la realidad en terreno, darse cuenta mirando lo que está pasando”, afirmó el Presidente.

En el contexto de este homenaje, el Ministerio de Salud anunció la creación del Premio Dr. Fernando Monckeberg, reconocimiento de carácter nacional destinado a destacar iniciativas relacionadas con la nutrición infantil y la prevención de la malnutrición.

El Presidente Kast sostuvo que el desafío actual es proyectar el legado del académico hacia nuevas problemáticas de salud pública, particularmente la obesidad infantil. “Tuvimos a alguien que se preocupó de la desnutrición. Ahora necesitamos a alguien que se preocupe de la obesidad infantil. Tenemos que unir salud, ciencia, educación, desarrollo social y deporte para enfrentar esta nueva urgencia”, planteó.

El doctor Fernando Monckeberg, ganador del Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas y del Premio Nacional de Medicina, es reconocido como una de las figuras clave en la transformación de las políticas de nutrición infantil en Chile y en la drástica reducción de la mortalidad asociada a la desnutrición durante las últimas décadas.