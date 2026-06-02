Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Junio de 2026


Registro de Vándalos: fiscal Valencia propone que también contemple delitos económicos

El jefe del Ministerio Público sostuvo que la iniciativa planteada por el Presidente Kast "es una idea positiva". Sobre la perdida de beneficios sociales, señaló que "es importante restablecer una cultura de cumplimiento de la ley".

El jefe del Ministerio Público sostuvo que la iniciativa planteada por el Presidente Kast "es una idea positiva". Sobre la perdida de beneficios sociales, señaló que "es importante restablecer una cultura de cumplimiento de la ley".

Política

Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció el Registro Nacional de Vándalos. Ante esta medida, el fiscal nacional, Ángel Valencia, propuso que el listado podría extenderse a personas condenadas por delitos económicos u otras conductas de distinta naturaleza.

En declaraciones a CNN Chile desde las afueras del Congreso Nacional, Valencia opinó que “me parece que es una idea positiva un registro”. No obstante, advirtió que la iniciativa debe ser compatible “con las normas internacionales en materia de protección de datos personales”.

El jefe del Ministerio Público afirmó que comprende el objetivo de reforzar las normas sobre incivilidades, pero abrió la posibilidad de discutir un alcance más amplio del registro: “Uno esperaría también que ese registro incluyese a las personas que han cometido quizás delitos económicos, delitos de otra naturaleza”.

Cuando le preguntaron si se refería a “otro tipo de vándalos”, el fiscal nacional respondió: “También, eso también podría conducir a soluciones favorables”.

Valencia también se refirió a una eventual pérdida de beneficios sociales para quienes figuren en el registro. Al respecto, sostuvo que deben existir normas que incentiven y desincentiven determinadas conductas. “Las pequeñas incivilidades también conducen a grandes delitos. Entonces es importante restablecer una cultura de cumplimiento de la ley”, señaló.

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