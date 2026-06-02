Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Junio de 2026


Tras detención de empleado ligado al Tren de Aragua: Banco Santander afirma tener "tolerancia cero" frente a conductas fuera de ley

Luego de un procedimiento de la PDI en una de las oficinas de la entidad, la institución bancaria aseguró que tienen "total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

Luego de un procedimiento de la PDI en una de las oficinas de la entidad, la institución bancaria aseguró que tienen "total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

Nacional

La detención de José Carlos Pérez Asencio, empleado de Banco Santander acusado de colaborar con la organización criminal Tren de Aragua, motivó un procedimiento de la PDI en una de las oficinas de la entidad. Tras el operativo, el banco emitió un comunicado.

En el texto, la empresa señaló que “ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente” y subrayó una “política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente”.

Además, la institución añadió que “en caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”.

El banco también justificó la reserva de información por motivos judiciales: “Por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

El operativo, ejecutado entre la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI, logró desarticular una red de 18 personas. En esta estructura, Pérez Asencio habría actuado como facilitador financiero.

De acuerdo con la investigación del equipo ECOH, el imputado trabajaba en Santander desde 2019 y, a la vez, mantenía un cargo en el Banco de Venezuela desde 2012. Esas dos posiciones le permitirían, según la indagatoria, usar la apertura de cuentas en Banco Falabella y Scotiabank para introducir al sistema financiero formal dinero de origen ilícito, obtenido a través de extorsiones entre 2022 y 2025.

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