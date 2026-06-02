Triunfo para el Gobierno: Congreso despacha Ley de Escuelas Protegidas

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados debatió el proyecto de ley de Escuelas Protegidas, para revisar las modificaciones realizadas en el Senado en su segundo trámite. La iniciativa fue aprobada por 13 votos a favor, 30 en contra y una abstención.

La disposición establece medidas de seguridad, orden y respeto en las comunidades educativas, según indica su texto. Permite, por ejemplo, la revisión de mochilas, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para estudiantes que participen en tomas de liceos o hechos de violencia.

Fue uno de los principales anuncios educacionales que hizo el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, instancia en la que defendió la necesidad de fortalecer las herramientas de seguridad y convivencia escolar frente a los episodios de violencia registrados en distintos establecimientos educacionales.