Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Junio de 2026


Triunfo para el Gobierno: Congreso despacha Ley de Escuelas Protegidas

En su tercer trámite, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto del Ejecutivo por 113 votos a favor, 30 en contra y una abstención.

En su tercer trámite, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto del Ejecutivo por 113 votos a favor, 30 en contra y una abstención.

Política

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados debatió el proyecto de ley de Escuelas Protegidas, para revisar las modificaciones realizadas en el Senado en su segundo trámite. La iniciativa fue aprobada por 13 votos a favor, 30 en contra y una abstención

La disposición establece medidas de seguridad, orden y respeto en las comunidades educativas, según indica su texto. Permite, por ejemplo, la revisión de mochilas, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para estudiantes que participen en tomas de liceos o hechos de violencia. 

Fue uno de los principales anuncios educacionales que hizo el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, instancia en la que defendió la necesidad de fortalecer las herramientas de seguridad y convivencia escolar frente a los episodios de violencia registrados en distintos establecimientos educacionales.

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