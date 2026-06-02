Trump increpó a Netanyahu por ofensiva en Líbano: “Estás completamente loco”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la renovada ofensiva militar israelí en Líbano, llegando a increparlo y llamarlo “puto loco”, tras asegurar que si no fuera por él estaría en la cárcel.

Según informó el portal estadounidense Axios, la llamada entre Trump y Netanyahu para abordar la situación en Líbano fue de alto voltaje y evidenció las diferencias entre ambos en el contexto de la guerra en Oriente Próximo.

“Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto“, afirmó el presidente estadounidense, de acuerdo dos fuentes conocedoras de la conversación.

En otro momento de la llamada, Trump se enfrentó a Netanyahu y le espetó “qué carajo estás haciendo“, en referencia a la escalada militar en Líbano.

La versión oficial de la conversación fue más diplomática y eludió cualquier mención a un choque entre ambos dirigentes, quienes habían acordado lanzar de forma conjunta la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero. El conflicto había adquirido una escala regional y se enfocaba entonces en la crisis en el paso de Ormuz, bloqueado al comercio internacional.

“He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro ‘Bibi’ Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino ya están de regreso”, afirmó el jefe de la Casa Blanca en una publicación en redes sociales. También aseguró haber entablado contactos con la milicia chií Hezbolá, cuyos integrantes “han accedido a dejar de disparar“.

“Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel“, agregó, en momentos en que se tambaleaba el proceso con Irán.

Por su parte, Netanyahu insistió en sus redes sociales en que le confirmó a Trump que “si Hezbolá no cesa de atacar” a ciudades y población israelí, “Israel atacará objetivos terroristas en Beirut“. “Nuestra posición se mantiene firme”, señaló, e incidió en que el Ejército israelí “continuará actuando según lo planeado en el sur de Líbano”.

Las últimas hostilidades a gran escala en Líbano estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante la citada ofensiva. Ese episodio rompió el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras trece meses de combates derivados de los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.