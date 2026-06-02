Universidad de Chile abrió sus tesoros patrimoniales y saberes a más de 46 mil personas

La historia, la memoria, la infraestructura, los saberes, los personajes históricos, los archivos, los relatos y más. Esto fue parte de lo que más de 46 mil personas disfrutaron en las diferentes dependencias de la U. de Chile. Todo esto, entre el martes 26 y el domingo 31 de mayo bajo el lema “Patrimonio público, herencia viva”.

“Hacemos un super buen balance como equipo por el público que recibimos”, señaló la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba desde Casa Central, que abrió sus puertas este sábado 30 de mayo. “Sigue emocionándonos el gran interés que tiene la ciudadanía por el patrimonio, el querer conocer la Casa Central y junto con conocer este espacio, conocer la historia de la Universidad y como ella se une íntimamente con la historia de Chile. Con este evento también cerramos un mes completo dedicado a los patrimonios”, agregó.

La Casa Central abrió sus puertas a las 10:00 hrs, esperando a sus visitantes en la portería con sillas y una presentación musical de los estudiantes del ISUCH. Una vez adentro, las y los visitantes pudieron recorrer el Salón de Honor, el Patio Domeyko -ya entregado como parte del proceso de cambio de cubierta y mejoramiento patrimonial del palacio universitario- y las salas Americana y Chile del Archivo Central Andrés Bello. En esta ruta, además, se pudieron encontrar con Gabriela Mistral, en la caracterización de la actriz de la Universidad de Chile, Valeria Yáñez.

El director de Extensión, Fabián Retamal, se refirió al trabajo de los equipos desplegados para “ofrecer una experiencia significativa a la ciudadanía, donde nuestros tesoros, nuestra identidad y nuestra cultura como Universidad, pueda estar en contacto con las personas”.

En tanto, la directora del Archivo Central Andrés Bello, Fernanda Vera, señaló que “como núcleo patrimonial de la Universidad este día es una fiesta. Nosotros nos ponemos a disposición de la comunidad y buscamos algunas de nuestras piezas más valiosas para poder compartir con todas y todos”.

Las y los visitantes

Francisco Canales Soto, estudiante del Liceo Bicentenario de Talagante, visitó por primera vez la U. de Chile y junto a sus compañeros asistieron para conocer la Casa Central y realizar un trabajo. “Aunque no sea un experto en arquitectura me gustó mucho la apariencia del lugar, que sea muy simétrico, proporcional. Encuentro que es importante cultural el conocimiento por poco conocido que parezca”, señaló, destacando el rol de las y los mediadores de esta experiencia.

Algunos de ellas y ellos fueron, Francisco Fuentes y Genaro Pando, ambos estudiantes de Odontología de la Universidad que realizaron este rol por segunda vez. “Es bonito ver la reacción de la gente, como se interesa de este patrimonio y archivos que tiene la Universidad. Además, sus preguntas fueron muy interesantes”, señaló Fuentes; mientras que Pando destacó que “la gente tiene interés por la cultura, por las universidades y todo lo que se encuentra este día en la calle”. Entrar a ellas, agregó, “les quita el estigma de que esto es algo alejado del mundo cotidiano”.

Una de las compañeras de Francisco fue Aurora Ballesteros. La joven destacó la “estructura del lugar y cómo se ha mantenido la arquitectura”. Asimismo, relevó la “oportunidad de que nos cuenten la historia de nuestro país, de este patrimonio porque no es solo una estructura bonita”.

Otra de las visitantes de la jornada en Casa Central fue Elena Martínez Villarreal, de Santiago centro, quien en enero de 1957 fue una de las niñas asistentes al velorio de Gabriela Mistral en el Salón de Honor, espacio que pudo reconocer en esta visita. “Me vino una nostalgia enorme”, relató, al recordar esta experiencia a la que vino con su hermana traída por su padre. “Me alegré mucho de saber que fui parte de una actividad muy importante para nuestro país y que a pesar que en ese tiempo no se le dio a relevancia que tenía a Gabriela Mistral”, contó.

Mateo Martínez vino de Lampa y también fue su primera visita a la Casa Central. “Hace tiempo tenía ganas de entrar en verdad”, señaló. “Fue hermoso. Me impresionó la infraestructura y cada detalle de lo que podía encontrar en este lugar”, agregó.

Finalmente, este primer apronto, señaló el estudiante secundario Francisco Canales, abre la posibilidad “de conocer esta universidad pública a la que todos pueden entrar a estudiar”.

El escenario para el público

Uno de los puntos universitarios para visitar en el centro de la capital es el Teatro Nacional Chileno, específicamente su Sala Antonio Varas. Hasta este lugar llegaron cerca de 60 visitantes, que pudieron visitar los camarines y el mural de la recepción del mismo.

Ruta Patrimonial en la Facultad de Medicina: Un viaje por la historia de la salud y la ciencia en Chile

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile abrió sus puertas a la ciudadanía con una programación orientada a relevar la historia de la salud y la ciencia en el país. A través de recorridos guiados, las y los visitantes conocieron espacios emblemáticos como los edificios de Anatomía, el Auditorio Lucas Sierra, el Museo Nacional de Medicina y la Primera Escuela de Enfermeras de la Universidad de Chile.

Como parte de la jornada, el tradicional Museo de Anatomía recibió al público con visitas guiadas por sus dependencias y colecciones patrimoniales, declaradas Monumento Nacional de carácter Histórico en 2015. Las y los asistentes pudieron conocer la historia de la enseñanza de la Anatomía en Chile, el Programa de Donación y Conservación de Cuerpos y piezas de gran valor histórico conservadas por la institución.

Visita guiada al Museo Nacional de Odontología (MNO)

En el marco del Día de los Patrimonios 2026, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile desarrolló diversas iniciativas orientadas a poner en valor el patrimonio material e inmaterial asociado a la historia de la salud pública y la odontología en el país. Entre ellas destacó la apertura del Museo Nacional de Odontología, que recibió a las y los visitantes con recorridos guiados por sus colecciones patrimoniales.

La Facultad también realizó el lanzamiento del curso gratuito Promoción de Cuidados Orales en Familias y Comunidades de Open UChile, iniciativa que releva el patrimonio inmaterial vinculado al trabajo comunitario y la educación en salud oral. A ello se sumaron actividades de difusión patrimonial, como el coloquio sobre narrativas de salud en el cine chileno, la divulgación de investigaciones y hallazgos históricos de la Unidad Académica, y una fotografía masiva de su comunidad universitaria destinada a fortalecer la memoria e identidad institucional.

Día de los Patrimonios en Cerro Calán

El Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas abrió las puertas del histórico Observatorio Astronómico Nacional en Cerro Calán, recibiendo a cerca de 12.600 personas durante una jornada de divulgación científica orientada a toda la familia.

La actividad incluyó 37 charlas sobre exploración espacial y astronomía, además de una feria interactiva que reunió a 33 entidades participantes y a destacados consorcios astronómicos internacionales presentes en Chile, entre ellos AURA, ALMA, ESO, Las Campanas y GMT. La jornada fue desarrollada gracias al trabajo conjunto de académicos, funcionarios y estudiantes de postgrado del Departamento de Astronomía.

Recorridos, charlas y exposiciones en el Museo de Química y Farmacia

El Museo de Química y Farmacia Profesor César Leyton recibió a cerca de 400 personas durante la celebración del Día de los Patrimonios, realizada el domingo 31 de mayo. Las y los visitantes participaron en recorridos mediados por la muestra Epiciencia: Pensar una ciencia al centro de todo, que aborda 200 años de historia de las ciencias químicas y farmacéuticas en Chile a través de medicamentos, instrumental científico y una destacada biblioteca histórica.

La jornada también incluyó una feria científica con experimentos interactivos, charlas de divulgación sobre investigación y salud, y las exposiciones La Historieta Científica y El medicamento como forma de expresión, muestras desarrolladas por estudiantes que exploraron nuevas formas de comunicar la ciencia mediante el cómic y las artes visuales.

Patrimonio artístico y cultura de Antumapu

Más de 70 personas participaron en los recorridos patrimoniales organizados por la Facultad de Ciencias Agronómicas en el Campus Antumapu. La iniciativa, dirigida a vecinos de La Pintana y público general, permitió acercar a las y los visitantes al patrimonio histórico, cultural y artístico que resguarda este espacio universitario.

Durante la jornada, los asistentes conocieron el Rewe Mapuche, hitos vinculados a la historia de la agronomía en Chile y diversas obras de arte emplazadas en el campus, entre ellas La Segadora, de Samuel Román, y Oráculo de Sol y Luna, de Patricia del Canto. El recorrido concluyó en la Biblioteca Ruy Barbosa, donde se exhibieron colecciones patrimoniales de paleobotánica, mineralogía, antiguos artefactos de comunicación y ejemplares históricos resguardados por la facultad.

Día del Patrimonio en Derecho

La Facultad de Derecho abrió las puertas de su emblemático edificio de Pío Nono para recibir a la comunidad en una nueva edición del Día de los Patrimonios. La jornada registró una asistencia histórica de 378 personas, quienes pudieron conocer la historia, el valor arquitectónico y diversos espacios patrimoniales del inmueble, incluyendo los recientemente inaugurados Cimientos de la Facultad.

La programación contempló recorridos guiados y autoguiados, además de intervenciones musicales en vivo y actividades para público familiar, promoviendo el encuentro entre la comunidad y el patrimonio histórico de una de las unidades académicas más tradicionales de la Universidad de Chile.

Patrimonio y memoria urbana en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) se sumó al Día de los Patrimonios con una programación que incluyó recorridos por el Barrio San Borja junto al Comité de Adelanto del sector, una cicletada patrimonial entre la facultad y el centro cívico de Santiago, además de exposiciones y actividades orientadas a relevar el patrimonio arquitectónico, urbano y documental del país.

Entre las iniciativas destacaron la exposición “Clínica y Arquitectura en los albores del siglo XX. La antigua Facultad de Medicina y el Hospital San Vicente de Paul en La Chimba de Santiago”; el lanzamiento de la colección digital dedicada al arquitecto Luciano Kulczewski; y la muestra “Revista AUCA. Imaginarios impresos. Arquitectura, universidad y proyecto público (1965-1986)”, que puso en valor el legado de una de las publicaciones más influyentes de la arquitectura chilena mediante exposiciones, conversatorios y visitas guiadas.

Día del Patrimonio en Piscina Escolar

La histórica Piscina Escolar de la Universidad de Chile fue escenario de una gran celebración del Día de los Patrimonios, recibiendo a más de 250 personas durante las jornadas del sábado y domingo. Las y los visitantes pudieron recorrer sus instalaciones mediante visitas guiadas y conocer, a través de muestras fotográficas y cápsulas audiovisuales, la trayectoria y el impacto social de este emblemático recinto deportivo.

Muestras abiertas y encuentros con artistas en el MAC

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) recibió a 19.793 visitantes durante el fin de semana del Día de los Patrimonios, consolidándose como uno de los espacios culturales más concurridos de la Universidad de Chile. De ese total, 12.265 personas visitaron la sede Parque Forestal y 7.528 recorrieron la sede Quinta Normal.

Durante ambas jornadas, el público pudo acceder a las exposiciones vigentes, participar en recorridos mediados, encuentros con artistas, lanzamientos editoriales y actividades de mediación cultural, en una programación que puso en valor el arte contemporáneo y el vínculo entre los museos universitarios y la ciudadanía.

Jornadas patrimoniales en el MAPA: Cultura china y encuentro con las comunidades

El Museo de Arte Popular Americano (MAPA) recibió a 2.597 personas en su sede del Centro Cultural GAM durante el Día de los Patrimonios, en una jornada que marcó además el cierre de la exposición Hecho en China. La programación estuvo especialmente orientada a acercar las expresiones culturales chinas a públicos de distintas edades mediante actividades participativas y de mediación.

Durante la mañana se desarrolló Pasaporte a China: un viaje de exploración por el arte, experiencia dirigida a niñas y niños que incluyó seis estaciones lúdicas y sensoriales. Por la tarde, la programación continuó con la presentación de la tradicional Danza del León a cargo de la agrupación HoZik y culminó con un concierto de música tradicional china, actividades que congregaron a cientos de visitantes en torno al patrimonio cultural y las tradiciones de ese país.

“Recorridos Casa FECh, 120 años de historia”

La Casa FECh abrió sus puertas a la comunidad en el marco del Día de los Patrimonios, recibiendo a cerca de 70 personas en una jornada que permitió conocer la historia de este emblemático espacio estudiantil y su relevancia en la vida política, social y cultural del país.

La programación incluyó recorridos guiados por el inmueble, un stand de estampado colaborativo con afiches históricos resguardados por el Archivo FECh y un taller de serigrafía orientado a estudiantes de pregrado de la Universidad de Chile, promoviendo la valoración y apropiación del patrimonio material y documental del movimiento estudiantil.

Recorridos en la Gran Sala Sinfónica Nacional

El Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile se sumó al Día de los Patrimonios con visitas guiadas a la Gran Sala Sinfónica Nacional, instancia que permitió a las y los asistentes conocer la relación entre arquitectura, acústica y diseño en uno de los espacios culturales más importantes del país.

Durante los días sábado 30 y domingo 31 de mayo se realizaron 12 recorridos guiados, que congregaron a un total de 601 personas: 335 asistentes el sábado y 266 el domingo. A través de estas visitas, el público pudo conocer distintos aspectos del funcionamiento y las características técnicas de la Gran Sala Sinfónica Nacional, ubicada en el Complejo Universitario VM20.

Actividad patrimonial en torno al legado de José Venturelli

En el marco del Día de los Patrimonios, Editorial Universitaria realizó este sábado 30 de mayo una actividad junto a la Fundación Venturelli que invitó a las y los asistentes a conocer y reflexionar en torno al mural del destacado artista chileno José Venturelli.

La jornada permitió acercar al público a la historia, el legado y la dimensión artística de esta obra, promoviendo un espacio de encuentro entre arte, memoria y patrimonio cultural, así como la valoración de uno de los exponentes más relevantes del muralismo chileno.

Cine en el Cerro reunió patrimonio y cine restaurado

La Casa de la Cultura Anáhuac de Parquemet fue escenario de una nueva edición de Cine en el Cerro, actividad que convocó a la comunidad en torno al patrimonio audiovisual y la memoria cultural.

La jornada contempló el reestreno exclusivo de La respuesta, película de Leopoldo Castedo restaurada en 4K por la Cineteca de la Universidad de Chile, ofreciendo a las y los asistentes la oportunidad de reencontrarse con esta obra cinematográfica en un espacio patrimonial emblemático de Santiago. La actividad permitió relevar la importancia de la preservación audiovisual y acercar al público al patrimonio cinematográfico nacional.