Académica Mireya Dávila y Registro de Vándalos: "Tiende a criminalizar la pobreza"

La Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast dejó distintas lecturas en el mundo político. Para la doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, uno de los aspectos más llamativos fue el tono que exhibió el Mandatario durante su intervención. La analista también se refirió a la propuesta de un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

Según Dávila, en el mensaje presidencial del 1 de junio Kast “estuvo más calmo”. “No hubo un lenguaje confrontacional”, afirmó la especialista en diálogo con Política en Vivo, quien contrastó esta presentación con el estilo que el Mandatario había mostrado en la campaña presidencial.

La doctora en Ciencia Política sostuvo que el discurso tuvo un carácter simbólico y apeló a valores colectivos. “Me parece que es un discurso medio litúrgico en términos de apelar a ciertas lógicas de sacrificio, de proyecto conjunto”, señaló. A su juicio, esta narrativa resultó coherente tanto con la identidad política del Presidente como con el contexto que ha marcado el inicio de su administración.

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“Me pareció coherente al rol del Presidente como candidato y también a los primeros meses. Me parece que es una continuación natural”, explicó. Además, valoró la ausencia de un tono agresivo durante la alocución. “Si bien no fue agresivo, eso también me parece que fue un punto a favor”, añadió.

No obstante, la académica enfatizó que el contenido mantuvo una orientación ideológica definida. “Desde el punto de vista ideológico es un discurso bien conservador en términos de la familia, la seguridad, como los ejes”, indicó.

Registro de Vándalos e Incivilidades

Uno de los anuncios que más cuestionamientos generó en la académica fue la propuesta de crear un Registro Nacional de Vándalos para sancionar a quienes defrauden beneficios estatales. “Me parece que es complicado”, subrayó Dávila.

Según explicó, el problema radica tanto en el concepto utilizado como en la lógica que sustenta la iniciativa. “La lógica del castigo y el concepto de vándalo, a mí me parece un poco fuerte. Creo que es un concepto que tendría que estar muy bien definido, pero mi primera reacción es que tiende a criminalizar la pobreza”, señaló.

La cientista política también expresó dudas sobre la viabilidad de la medida: “Me parece complicada la idea, me parece complicada la gestión y me parece complicado que realmente vaya a ser efectivo”.

En ese contexto, advirtió que podría tratarse de una propuesta con un impacto más comunicacional que práctico. “Tiende a pensar que puede ser un efecto más bien distractivo de un anuncio que todos sabemos que no va a funcionar bien o que va a ser difícil de implementar”, agregó.