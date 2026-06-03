Al siguiente nivel: Javiera Mena se toma el Movistar Arena para celebrar los 20 años de "Esquemas Juveniles"

La cantante y compositora chilena Javiera Mena anunció el concierto más importante de su carrera: su primer espectáculo en solitario en el Movistar Arena, programado para el próximo 9 de diciembre. La presentación conmemorará los 20 años de “Esquemas Juveniles”, trabajo considerado una de las obras fundamentales del pop latinoamericano de las últimas décadas.
El evento, producido por Meni en conjunto con Lotus, estará centrado en la interpretación de las canciones que dieron forma a este álbum debut, lanzado originalmente en 2006. El disco, creado junto al productor Cristian Heyne, surgió desde la autogestión y se convirtió en una referencia para una nueva generación de artistas independientes en la región.
“Hacer un Movistar Arena sola con ‘Esquemas Juveniles’ se siente como cerrar un círculo hermoso y gigante. Cuando yo compuse esas canciones, mi universo era diminuto y todo nacía desde un teclado Casio. Pensar que ese minimalismo hoy nos va a llevar a un escenario tan grande como el Movistar es muy fuerte”, señaló la artista.
Según adelantó Mena, el concierto buscará rescatar el sonido y la esencia de las versiones originales de canciones como ‘Sol de Invierno’ y ‘Al Siguiente Nivel’. La propuesta incluirá además un importante despliegue visual y técnico, la participación de su banda estable y la presencia de invitados especiales vinculados a los inicios de la escena independiente chilena.
“El concierto va a ser un viaje fluido. Vamos a pasar de mi pequeña pieza con mi computador a muchos universos diferentes, en donde exploraré desde la ternura de las baladas hasta la apertura de la electrónica. Mi carrera siempre ha sido transitar entre esos dos mundos: la melancolía y la pista de baile“, explicó.
Las entradas para el espectáculo estarán disponibles a través de Puntoticket. La preventa exclusiva para afiliados de Caja Los Andes comenzará el 4 de junio, mientras que la venta general se abrirá el 5 del mismo mes. El recital marcará un nuevo hito en la trayectoria de la artista, consolidando el legado de un álbum que contribuyó a redefinir el panorama del pop chileno e hispanoamericano.