Al siguiente nivel: Javiera Mena se toma el Movistar Arena para celebrar los 20 años de "Esquemas Juveniles"

La cantante y compositora chilena Javiera Mena anunció el concierto más importante de su carrera: su primer espectáculo en solitario en el Movistar Arena, programado para el próximo 9 de diciembre. La presentación conmemorará los 20 años de “Esquemas Juveniles”, trabajo considerado una de las obras fundamentales del pop latinoamericano de las últimas décadas.

El evento, producido por Meni en conjunto con Lotus, estará centrado en la interpretación de las canciones que dieron forma a este álbum debut, lanzado originalmente en 2006. El disco, creado junto al productor Cristian Heyne, surgió desde la autogestión y se convirtió en una referencia para una nueva generación de artistas independientes en la región.

“Hacer un Movistar Arena sola con ‘Esquemas Juveniles’ se siente como cerrar un círculo hermoso y gigante. Cuando yo compuse esas canciones, mi universo era diminuto y todo nacía desde un teclado Casio. Pensar que ese minimalismo hoy nos va a llevar a un escenario tan grande como el Movistar es muy fuerte”, señaló la artista.