Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 3 de Junio de 2026


Ampliaron hasta el domingo detención de 19 personas por la “Operación Tokio”

Diez mujeres y nueve hombres vinculados al Tren de Aragua participaron en el delito de lavado de activos por un monto de 78 mil millones de pesos.

Diez mujeres y nueve hombres vinculados al Tren de Aragua participaron en el delito de lavado de activos por un monto de 78 mil millones de pesos.

Crimen Organizado y Delincuencia

A solicitud de la Fiscalía de la Región Metropolitana Sur, el juzgado de Garantía de Santiago amplió hasta el próximo domingo en el bloque matinal la detención por parte de la PDI de 19 venezolanos en el marco del megaoperativo bautizado “Operación Tokio”.

Las diez mujeres y nueve hombres capturados por la policía civil serán formalizados por una multimillonaria operación de lavado de activos de mercados ilegales asociada al Tren de Aragua, que se calcula llega a los 78 mil millones de pesos.

El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, dijo que esa alta cifra de dinero “salió de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, es uno de los mayores lavados que hemos tenido en Chile”.

En tanto, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, agregó que “se obtuvo información a través de técnicas especiales de investigación, lo que permitió unir elementos, estableciendo roles, funciones y estratificación de la estructura integradas por personas de nacionalidad venezolana”.

Y el fiscal nacional, Ángel Valencia, indicó que “esta es una operación que demuestra, de manera concreta, cómo hoy día enfrentamos una amenaza que es transnacional, que es común en distintos países de la región. Y también es policriminal, es decir, se dedica a cometer distintas categorías de delitos”.

Uno de los detenidos es un ejecutivo del Banco Santander de la sucursal de Agustinas con Miraflores, llamado José Carlos Pérez Asencio, de 33 años.

De hecho, ese local bancario fue allanado este martes debido a la investigación.

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