Antofagasta será sede del principal campeonato continental de triatlón y paratriatlón

Con la presencia de autoridades regionales, representantes del deporte y del sector privado, este miércoles fue presentado oficialmente el “Americas Triathlon & Para Championships Antofagasta 2026 Escondida BHP”, el campeonato continental más importante de triatlón y paratriatlón de América, que se disputará los próximos 4 y 5 de julio en la capital regional.

Por primera vez en su historia, Antofagasta será sede de una competencia organizada por World Triathlon y la Confederación Americana de Triatlón, consolidando a la ciudad como un escenario de nivel internacional para el desarrollo del deporte y el turismo.

La cita reunirá a más de 500 deportistas provenientes de más de 20 países, quienes competirán en las categorías Elite, Junior, Youth, Paratriatlón y Grupos de Edad, buscando títulos continentales y puntos clave para el ranking internacional.

Entre las figuras confirmadas destacan el actual número uno del mundo, el brasileño Miguel Hidalgo, el principal exponente chileno de la disciplina y doble olímpico Diego Moya, además de las destacadas triatletas Bárbara Riveros, María Carolina Velásquez Soto (Colombia), Emy Legault (Canadá) y Rosa María Tapia Vidal (México).

Durante la ceremonia de lanzamiento, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, valoró la llegada de eventos de esta magnitud a la comuna. “Este tipo de competencias nos permite mostrar al mundo las capacidades que tiene Antofagasta para albergar grandes eventos. No solo impulsan el deporte, queremos que Antofagasta siga posicionándose como una ciudad capaz de recibir eventos de clase mundial”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida BHP, Pablo Pisani, destacó el impacto que tendrá el campeonato para la región. “Representa una gran oportunidad para proyectar a Antofagasta al país y al continente como una ciudad capaz de albergar eventos deportivos de nivel internacional, mostrando sus atributos naturales, su infraestructura y la calidad de sus espacios públicos”, sostuvo.

Pisani agregó que la competencia tendrá un significado especial para la compañía, que este año conmemora 35 años de presencia en la región. “Nos alegra ser parte de una iniciativa que reunirá a más de 500 deportistas de distintos países de América, quienes serán un ejemplo de perseverancia, disciplina y trabajo en equipo”, señaló.

Una de las principales novedades de esta edición será su amplia cobertura mediática. Por primera vez, el campeonato será transmitido íntegramente en vivo para todo el país a través de la señal abierta de TV+, además de sus plataformas digitales.

Desde la estación televisiva destacaron que la cobertura permitirá mostrar no solo la competencia deportiva, sino también los atractivos de la ciudad. “Estamos súper contentos de poder mostrar no solamente el evento del triatlón, sino además todo lo que es la ciudad de Antofagasta”, señalaron durante la presentación.

La transmisión se realizará durante ambas jornadas de competencia, tanto por televisión como por las plataformas digitales del canal, incluyendo YouTube, Instagram y TikTok.

La realización del campeonato es fruto de una alianza público-privada encabezada por Escondida BHP como patrocinador principal, junto al Gobierno Regional de Antofagasta, el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes y la Federación Chilena de Triatlón.

A ello se suma el apoyo de la Municipalidad de Antofagasta, Carabineros, la Armada, Bomberos y diversas empresas colaboradoras que harán posible uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que recibirá la región durante 2026.

Con esta competencia, Antofagasta buscará consolidarse como uno de los principales polos deportivos del país, fortaleciendo su proyección internacional y mostrando su capacidad para albergar eventos de primer nivel.