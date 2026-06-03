Cambio de recorrido, detenidos y denuncias de represión marcan marcha convocada por la CONFECH 

La marcha nacional convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) terminó este miércoles con incidentes, personas detenidas y un nuevo conflicto entre el movimiento estudiantil y el Gobierno. La movilización avanzó por la Alameda desde Plaza Baquedano, pero fue interrumpida por Carabineros en las inmediaciones de Universidad Católica mediante el uso de carros lanzagua y lanzagases.

La convocatoria tenía como destino el sector de Los Héroes. Sin embargo, las organizaciones denunciaron que el recorrido solicitado fue modificado por la Delegación Presidencial Metropolitana, que autorizó un trazado distinto entre Los Héroes y el Metro Ecuador.

Pese a ello, las federaciones estudiantiles decidieron mantener la convocatoria original. Durante la mañana, estudiantes universitarios y secundarios comenzaron a reunirse en Plaza Baquedano junto a representantes del Colegio de Profesores y organizaciones de asistentes de la educación.

La marcha alcanzó a avanzar por la Alameda hasta las inmediaciones de Universidad Católica, donde Carabineros impidió su continuación. Tras el avance de los carros policiales, los manifestantes se dispersaron por distintos puntos del centro de Santiago.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Andrea Abarca, calificó la movilización como multitudinaria y aseguró que miles de estudiantes participaron de la jornada. La dirigenta sostuvo que el balance estuvo marcado por la intervención policial y denunció decenas de detenidos y heridos durante el desarrollo de la marcha.

La controversia por el recorrido se instaló desde el día anterior. Según las federaciones, durante una reunión sostenida con representantes de la Delegación Presidencial Metropolitana nunca se les informó que el trazado solicitado sería modificado. La autorización con el nuevo recorrido llegó posteriormente, cuando la convocatoria ya estaba en marcha.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, Sofía Ávila, cuestionó la versión entregada por el delegado presidencial, Germán Codina, respecto de una supuesta citación previa a reunión con las organizaciones convocantes. Según señaló, esa convocatoria nunca llegó a las dirigencias estudiantiles.

Ávila fue más allá y planteó dudas sobre las razones detrás del cambio de recorrido. “¿Esto habrá sido una decisión política para poder justificar la represión que iba a haber en la manifestación?”, cuestionó al término de la jornada.

El vocero nacional de la CONFECH, Diego Torres, sostuvo que lo ocurrido durante la movilización no puede separarse de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en materia de seguridad y educación. En ese sentido, el dirigente vinculó la protesta al rechazo del proyecto Escuelas Protegidas y al Plan de Reconstrucción Nacional.

Torres acusó que el Gobierno ha optado por responder al descontento estudiantil mediante medidas de carácter punitivo. Sostuvo que leyes como Escuelas Protegidas apuntan a criminalizar a las comunidades educativas en lugar de abordar problemas como la salud mental, la convivencia escolar o el financiamiento de la educación pública.

Las críticas también llegaron desde las organizaciones secundarias. La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Darlyn Marchant, denunció golpes, detenciones y una intervención policial que calificó como una de las más intensas que han enfrentado en los últimos años.

Desde la Red de Solidaridad Estudiantil también cuestionaron el operativo policial y acusaron que las demandas levantadas por estudiantes y trabajadores de la educación continúan sin respuesta por parte del Ejecutivo.

La movilización contó además con el respaldo de organizaciones de asistentes de la educación. La presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, Yasna Sánchez, rechazó la actuación policial y llamó a fortalecer la coordinación entre estudiantes, docentes y trabajadores del sector.

La convocatoria se desarrolló en 14 de las 16 regiones del país y reunió a más de 25 federaciones estudiantiles. Desde la CONFECH señalaron que las movilizaciones continuarán y reiteraron sus críticas a la Ley de Escuelas Protegidas, al Plan de Reconstrucción Nacional y al Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Gobierno.