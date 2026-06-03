Diputada Pérez y gestión del Ministerio de Seguridad: "Falta coordinación entre prevención, persecución penal e investigación"

La diputada del Partido Demócratas por la Región del Biobío, Joanna Pérez, abordó los cambios en el Ministerio de Seguridad Pública tras la salida de los subsecretarios de Seguridad, Andrés Jouannet, y de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y la designación de nuevas autoridades en ambas subsecretarías.

En conversación con Radioanálisis, la parlamentaria señaló que los ajustes en el equipo ministerial deben analizarse en el contexto de continuidad de la agenda de seguridad: “En esto no se parte de cero, hay un trabajo previo que a nosotros nos costó mucho instalar en el gobierno pasado. Logramos, junto al Socialismo Democrático, avanzar en una agenda de seguridad”.

Pérez agregó que su sector ha impulsado propuestas en la materia y que existe disposición a colaborar con el Ejecutivo en la implementación de medidas.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Respecto del rol del nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, la diputada destacó la necesidad de dar continuidad a lo ya avanzado, junto con la incorporación de nuevas definiciones en la conducción del ministerio. “Valoramos que venga una persona empoderada, pero también hay que asumir lo que ya se ha hecho. No se parte desde cero”, señaló.

“Hoy el Estado no responde de manera suficientemente articulada. Falta coordinación entre prevención, persecución penal e investigación del crimen organizado”, sostuvo la parlamentaria.

En relación con la salida de Andrés Jouannet de la Subsecretaría de Seguridad, la diputada valoró su trayectoria y su aporte en distintas iniciativas legislativas: “Avanzó en la ley de inteligencia, trabajó en infraestructura crítica y ha hecho un gran aporte en materia de seguridad (…) Lo que valoramos es su capacidad de trabajo y su trayectoria. Más allá del cargo, es una persona que ha aportado en estos procesos”.

Además, Pérez planteó que los cambios en el gabinete deben evaluarse en función de su impacto en la amplitud política del diseño institucional del Ministerio de Seguridad. A su juicio, la incorporación o salida de figuras con trayectorias políticas diversas incide en la capacidad de articulación del Ejecutivo.

Consultada por las críticas de sectores de la oposición sobre una eventual concentración del equipo en una sola línea política, la parlamentaria sostuvo que corresponde esperar la consolidación del nuevo gabinete: “No veo hoy que exista una sola línea. Hay distintas trayectorias y eso hay que evaluarlo en el tiempo”.

La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

En paralelo, la diputada se refirió a la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano y el Partido Libertario en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, señalando que aún no existe una definición formal sobre su apoyo.

“Las acusaciones constitucionales son instrumentos complejos, que requieren evaluación jurídica y política. Yo no he sido convocada ni tengo una postura tomada”, indicó.

Pérez añadió que este tipo de mecanismos deben analizarse en función de sus fundamentos y viabilidad legislativa: “Uno tiene que revisar los antecedentes y tomar decisiones con responsabilidad. No se puede anticipar una posición sin analizar el texto”.

En tanto, la parlamentaria advirtió que este tipo de acciones pueden tener efectos en el clima político, aunque no necesariamente en el avance legislativo de otras prioridades del Gobierno.