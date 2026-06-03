"Es un error": Guillermo Ramírez asegura que la UDI no apoyará la AC contra el exministro Grau

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, aseguró este miércoles que ningún diputado de su colectividad firmará la acusación constitucional que preparan republicanos y nacional libertarios contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El parlamentario sostuvo que la iniciativa representa un error y que incluso podría afectar el avance de proyectos legislativos clave.

“Nosotros creemos que eso va en contra del tono que trató de imponer el Presidente Kast en la cuenta. Creemos que la acusación puede poner en peligro proyectos de ley que son relevantes. Ahora, eso no significa que a priori la vamos a apoyar o rechazar”, afirmó Ramírez a Desde la Redacción de La Tercera.

Pese al rechazo inicial, el líder gremialista aclaró que su bancada evaluará el contenido del libelo con rigurosidad jurídica. “Nosotros creemos que la acusación es un error, pero lo que corresponde, lo que nos obliga la ley y la constitución que nosotros juramos respetar cuando asumimos el cargo, es que tenemos que votar la acusación de acuerdo a los méritos”, agregó.

Ramírez detalló que el partido recibió durante la noche del martes una copia del documento elaborado por las colectividades de oposición. “Hoy día la vamos a revisar, tenemos a nuestros abogados trabajando en eso. Si es que hay mérito, la votaremos a favor, si no, la votaremos en contra. Pero obviamente que ya lo hemos dicho, la forma en que esto fue presentado generó molestias en la UDI, generó incomodidad en el gobierno, entiendo que incluso generó opiniones encontradas dentro del propio Partido Republicano”, explicó.

El presidente de la UDI también hizo un llamado al Ejecutivo a coordinar con las bancadas oficialistas a través de la Secretaría General de la Presidencia, “de tal manera de no vernos sorprendidos con medidas radicales como una acusación constitucional sin haberse conversado”.