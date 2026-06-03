Estallido social: condenan al fisco a pagar $100 millones por pérdida de un ojo

El 25º Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 por daño moral a José Ignacio Soto Vásquez, quien perdió su globo ocular derecho por el impacto de un perdigón disparado por un efectivo de Carabineros de Chile el 21 de octubre de 2019, en las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), al inicio del estallido social.

En el fallo, la magistrada Susana Rodríguez Muñoz estableció la responsabilidad del Estado por el actuar negligente de uno de sus agentes.

“La lesión sufrida por el demandante se produjo en el contexto inmediato de la actuación policial desplegada por funcionarios de Carabineros de Chile durante labores de control del orden público, y la prueba rendida permite establecer suficientemente que el trauma ocular severo con pérdida definitiva de visión del ojo derecho del demandante fue causado por el impacto de un perdigón disparado mediante una escopeta antidisturbios empleada por funcionarios de Carabineros de Chile”, consigna el fallo.

Añade que, de acuerdo a los protocolos de Carabineros, “el empleo de la escopeta antidisturbios constituye un medio excepcional y subsidiario; que su utilización debe ajustarse a criterios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y gradualidad; que se recomienda que el disparo sea dirigido al tercio medio inferior del cuerpo; y que deben considerarse las distancias de uso, recomendándose evitar disparos a menos de treinta metros, atendido el elevado potencial lesivo de la munición empleada”.

“En consecuencia, si bien es efectivo que Carabineros de Chile se encuentra legal y reglamentariamente facultado para utilizar escopetas antidisturbios en determinados escenarios de alteración del orden público, lo cierto es que el uso concreto efectuado en este caso aparece, en concepto de este tribunal, objetivamente contrario a los protocolos institucionales, configurándose un empleo antirreglamentario del armamento antidisturbios en el presente caso concreto”, afirma la resolución.

“En definitiva –ahonda–, la utilización de fuerza mediante armamento antidisturbios, en condiciones contrarias a los protocolos institucionales, dirigida a la parte superior del cuerpo de las personas que se encontraban en la zona de trayectoria del disparo, y con resultado de destrucción irreversible del globo ocular derecho del demandante, en concepto de este tribunal excede los márgenes de proporcionalidad y racionalidad exigibles a la actuación estatal en labores de control del orden público“.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.