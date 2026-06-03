Fallece Leonardo Cáceres, histórico periodista de Radio Magallanes y egresado de la Universidad de Chile

La comunidad de la Facultad de la Comunicación e Imagen (FCEI) y de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile lamentó el fallecimiento de Leonardo Cáceres Castro, destacado periodista y egresado de las primeras generaciones de la carrera, cuya trayectoria estuvo marcada por hitos fundamentales en la historia de las comunicaciones chilenas.

Cáceres desarrolló una extensa carrera profesional que incluyó la creación del primer departamento periodístico de Canal 13, además de desempeñarse como jefe de prensa de Radio Magallanes y formar parte del equipo fundador del diario La Época durante el proceso de retorno a la democracia.

Uno de los momentos más significativos de su vida profesional ocurrió el 11 de septiembre de 1973, cuando ejercía como jefe de prensa de Radio Magallanes. Ese día se encontraba en los estudios de la emisora, ubicados en calle Estado, cuando el director de la radio, Guillermo Ravest, recibió una llamada desde La Moneda: el Presidente Salvador Allende quería dirigirse al país.

En ese contexto, Radio Magallanes se convirtió en la única emisora que seguía al aire. A las 9:10 horas, Cáceres estuvo junto al micrófono durante la transmisión del que sería el último mensaje público del mandatario. Años más tarde recordaría ese momento señalando que Allende “estaba improvisando sus últimas palabras, su despedida no sólo del gobierno, su despedida de la vida. Nosotros no lo sabíamos, pero lo intuimos perfectamente al escuchar lo que él dijo”.

Tras el golpe de Estado, el periodista fue obligado a partir al exilio. Durante ese período integró el equipo de Escucha Chile, programa informativo transmitido por Radio Moscú y producido por chilenos en el exterior. Luego de regresar al país, en 1987, participó en la fundación de Diario La Época, uno de los medios emblemáticos de la transición democrática.

Desde la Universidad de Chile destacaron su legado profesional y su vínculo permanente con la institución, reconociéndolo como uno de los egresados más destacados de la Escuela de Periodismo.

La FCEI expresó sus condolencias a familiares, amistades y cercanos del periodista. Su velatorio se realizó ayer martes en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Ñuñoa. La liturgia tendrá lugar este miércoles en el mismo recinto, mientras que su despedida final se efectuará en el cinerario del Parque del Recuerdo, en Huechuraba.